Ziua în care artiștii au ajuns acasă: în România, la Electric Castle

„It’s good to be home. Hello, Romania!” au fost primele cuvinte ale lui Barry Ashworth, fondatorul Dub Pistols, o trupă care a venit la Electric Castle de la prima ediție și se întoarce an de an dintr-un motiv foarte simplu: publicul de aici. „Provocarea noastră este să dăm tot ce avem mai bun în fiecare an și să venim cu ceva nou în fiecare show”, spune Barry. Son Lux au urcat pe scena principală pentru a-și prezenta în premieră pentru România noul album Brighter Wounds, cu care se află în plin turneu european. Ryan Lott își descria proiectul Son Lux, cu referire la versatilitatea muzicii pe care o creează, ca o „lume a sunetelor”, spre care au călătorit aseară și miile de oameni din fața scenei principale.

Mura Masa și-a confirmat reputația și a adus la castel piesele de pe primul său album, iar Excision a reușit să doboare recordurile de public înregistrate până acum în fața scenei principale. Prima lui experiență în România a fost un spectacol complet, „The Paradox”, pe care artistul l-a gândit în cele mai mici detalii, de la muzică la efectele vizuale care au beneficiat din plin de cei 500 metri pătrați de ecrane LED.

Sâmbătă, pe lângă prognozele de vreme bună și distracție, una din cele mai așteptate trupe românești, Subcarpați, vine să se reîntâlnească cu publicul electric; la ultima lor vizită la castel, Subcarpați s-au dovedit a fi printre cele mai populare și apreciate nume.

Pentru cei care vor să fie surprinși și să descopere artiști originali, a căror muzică trece mult de granițele unui singur gen, oferta scenei principale Electric Castle e completată de un show live The Bloody Beetroots, artistul care își compune la chitară clasică și pian piesele sale punk & electronic și care a colaborat cu nume precum Paul McCartney și Tommy Lee. El va fi urmat de Bakermat, cu un mix de muzică electronică și tehno produse într-un stil minimalist cu influențe de jazz și soul – altfel spus, o seară în care se va demonstra că muzica nu se încadrează întotdeauna în tiparele teoriei.

În orele călduroase de peste zi, participanții sunt invitați să se refugieze într-o cu totul și cu totul altă lume, printr-o experiență imersivă și hipnotizantă la 360 de grade în Ciuc Dome of the New World: proiecții experimentale și show-uri cu tematică diferită la intervale de o oră și jumătate, de la prânz până la miezul nopții. „Bio-Sphere”, „Circle of times”, „Sacred Geometry” sunt doar câteva dintre titlurile proiecțiilor de aici.

Domeniile Banffy promit să mai ascundă câteva secrete chiar pentru cei care au avut deja ocazia să le exploreze în primele zile de festival, de la proiecțiile interactive create de artistul multimedia Klaus Obermaier și aflate în încăperile castelului, la locul în care media din România va avea cuvântul, astăzi și mâine: EC Sessions debutează sâmbătă cu o sesiune dedicată radioului, avându-i ca invitați pe Răzvan Exarhu (Rock FM), Bogdan Șerban (Radio Guerrilla) și Andrei Stroe (Virgin Radio), iar duminică va avea o sesiune specială cu Amalia Enache (Pro TV), Cristian Lupșa (DoR), Mihnea Măruță (Press One) și Răzvan Ionescu (Recorder.ro).

Pentru cei încă nehotărâți cu privire la ținuta pe care să și-o aleagă în acest weekend, soluția e tot la Electric Castle, unde îi așteaptă o zonă de Fashion Unplugged, avându-l ca invitat special pe stilistul Maurice Munteanu și unde creațiile a peste 30 de designeri sunt o sursă perfectă de inspirație.