Electric Castle 2018. Ce a spus Damian Marley despre publicul din România

Electric Castle 2018 a început cu un record de prezență: 33.000 de oameni reprezintă cel mai mare număr de oameni pentru prima zi de festival din toate edițiile de până acum.

Cu siguranță, o bună parte din merit i se datorează lui Damian „Jr. Gong” Marley, o legendă a muzicii reggae cu 4 premii Grammy la activ și proiecte muzicale împreună cu artiști din cele mai diferite genuri, precum Jay-Z, Skrillex, Mick Jagger sau rapperul Nas.

În show-ul care a durat mai bine de o oră și jumătate, singurul care l-a „eclipsat” pe Damian Marley – chiar numai pentru câteva momente – a fost fiul său, Elijah. În vârstă de doar 8 ani, el și-a însoțit tatăl pe Main Stage pentru a transmite un mesaj publicului din România, cântând melodia „I just called to say I love you”. A fost nevoie de doar câteva momente pentru ca versurile să fie cântate într-un glas de zecile de mii de persoane din fața scenei principale, într-o declarație reciprocă de dragoste care a fost unul dintre cele mai frumoase momente ale serii și o definiție perfectă a spiritului Electric Castle.

„De câțiva ani ne dorim să ajungem în România, știm că exista aici o anticipare pentru sosirea noastră, iar realitatea ne-a depășit așteptările. Am avut un public care a reacționat imediat la tot ceea ce le spuneam și am simțit că sunt alături de noi, sperăm să avem ocazia să ne revedem cât de curând!”, a spus Damian Marley, aflat prima dată în România pentru unul din puținele concerte pe care le va avea, anul acesta, în Europa.

Damian Marley, artist: “Sunt foarte mulţi oameni, deşi a plouat. Totul a fost foarte interactiv. Le spuneam «Ridicaţi mâinile!» și toată lumea era cu mâinile sus, până în spate de tot. Chiar mi-aş dori să revin aici, pentru că este clar că foarte multă lume îmi apreciază muzica. Am auzit și că este un castel al lui Dracula pe aici.”

Crescut de la vârsta de 3 ani de un tată activ în mediul politic din Jamaica, Damian Marley crede că muzica este un mod eficient de a lupta pentru schimbarea pe care ți o dorești în societate. „Muzica e un instrument al schimbării”, spune Damian Marley, „eu vorbesc despre probleme ale lumii de azi și am avantajul că trăiesc într-o epocă în care poți comunica direct și rapid cu toată lumea, prin social media. Muzica poate ajuta umanitatea să progreseze”.

JP Cooper, Wolf Alice, Icona Pop și Netsky urcă joi pe scena principală Electric Castle.

Primul album semnat JP Cooper va putea fi ascultat în premieră la festivalul de la castelul Banffy; artistul a strâns peste un milion de ascultări ale pieselor sale online încă dinaintea lansării albumului, la care a lucrat timp de trei ani. Pentru toți cei care au descoperit Wolf Alice prin hit-ul „Moaning Lisa Smile”, trupa promite o experiență live autentică, în care cei 400.000 de wați ai sistemului de sonorizare de la scena principală vor fi folosiți din plin.

Icona Pop vin din Suedia cu un stil muzical ce îmbină electro house, punk și indie pop, o experiență cu siguranță inedită în line-up-ul acestei ediții, dar perfectă pentru seară plină de energie în care vom striga împreună: „I LOVE IT!”

Ziua de joi este plină de nume foarte mari, dar unul care trebuie menționat este cu siguranță Netsky, nu doar pentru că vorbim de un superstar drum and bass care are deja la activ Discul de Aur, Discul de Platină și Dublul Disc de Platină, ci și pentru că Netsky revine la Bonțida după show-ul de acum 3 ani și promite un spectacol pe măsura notorietății sale în continuă creștere.

Tot începând de astăzi, se deschide și scena Dance Garden, dedicată integral unui concept de show în premieră pentru România: Elrow Party. Un spectacol care include muzică, acrobații la trapez, ploaie (de confetti!) și un spațiu decorat cu instalații speciale pentru efecte vizuale, ELROW este un concept revoluționar de petrecere și o noutate în peisajul festivalurilor europene, în care s-a dezvoltat în ultimii ani. La Electric Castle, participanții vor fi conduși în acest „psychedelic trip” de o serie întreagă de DJ: de joi seara, ora 22, și până a doua zi dimineață la 6, la pupitru se vor afla Digitalove, Tini Gessler, Groove Armada, George Privatti și Nastia.