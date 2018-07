Comunicat de Presă – În week-end, la Movie Nights din Iulius Parc: „Câini și All these sleepless nights”(P)

Serile cinematografice în aer liber continuă în Iulius Parc, la Movie Nights. Vineri, pe 13 iulie 2018, de la ora 21.30, va fi proiectat filmul autohton „Câini”, în regia lui Bogdan Mirică. Producția a câștigat „Premiul FIPRESCI al secțiunii Un Certain Regard” la Cannes, în 2016, și Trofeul Transilvania, în același an, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. În 2017, a obținut cinci premii GOPO, pentru „Cel mai bun actor într-un rol principal într-un film de lungmetraj ficţiune” - Gheorghe Visu, „Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un film de lungmetraj ficţiune” - Vlad Ivanov, „Cel mai bun film de debut (lungmetraj)”, dar și pentru cea mai bună imagine, cel mai bun sunet și cea mai bună muzică originală. Filmul surprinde parcursul lui Roman, un tânăr de la oraș, care ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, din apropierea graniței cu Ucraina, unde are de gând să vândă pământul moștenit de la bunicul său. Roman devine martorul unor evenimente bizare, iar de aici, acțiunea conduce la o stare generală de amenințare.

Sâmbătă, tot de la ora 21.30, la Movie Nights se va vedea „All these sleepless nights”, în regia polonezului Michal Marczak. Filmul îi are în prim-plan pe Krzysztof şi Michal, doi colegi la şcoala de artă, care hoinăresc pe străzile Varșoviei încercând să se bucure de experiențe până la limită, pentru a afla ce înseamnă să fii treaz într-o lume care preferă să doarmă. Drama – documentar a fost gândită să surprindă sensibilitatea generației de tineri polonezi născuți după 1989, crescuți în afara comunismului, fără auto-cenzura și fricile părinților.

Movie Nights este un eveniment organizat de Iulius Mall Cluj, cu sprijinul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Participarea este gratuită. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, iar actualizările vor fi comunicate pe pagina de Facebook și pe site-ul Iulius Mall Cluj.