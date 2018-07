Accident rutier grav pe varianta Zorilor-Mănăștur

.”Conform primelor informatii, in jurul orei 9:40, un conducator auto care circula pe strada Frunzisului, pe sensul de urcare, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare intr-o curba si a intrat in coliziune cu un autovehicul condus din sens opus de catre o tanara, in varsta de aproximativ 25 de ani, din Hunedoara.

Accidentul s-a soldat cu ranirea conducatoarei auto. Ambii soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Carmen Pompaș.