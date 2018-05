Voluntarul care a găsit băieţelul dispărut de acasă, la sfârştiul lunii aprilie, premiat la Cluj: Am văzut pe un deal o umbră, stătea ca un băţ

Gabriel Buzdugan, voluntarul asociaţiei CERT Transilvania, care a găsit copilul de 2 ani şi 8 luni din comuna Ciurila dispărut de acasă, a afirmat, vineri, la o ceremonie organizată la Prefectura Cluj, că găsirea băieţelului a fost pentru el cea mai mare bucurie.

Copilul a fost găsit pe un câmp, la o distanţă de 2,5 kilometri depărtare de casă.

Am ajuns în sat pe la 9.30 dimineaţă şi mi-am întrebat un coleg de la CERT cu ce pot fi de ajutor. M-a trimis în stânga satului unde nu a mers multă lume, eram cu maşina mea. La un moment dat m-am oprit şi m-am dus pe jos să mă pot uita printre tufe. Era o canapea lăsată, m-am uitat sub ea, era un cămin de apă, am verificat. La un moment dat am văzut pe un deal o umbră mică, stătea în loc ca un băţ. Era departe şi m-am dus către ea şi atunci am văzut că era Alex. Era pe un câmp la 2,5 km de casă, era lângă o livadă şi a plecat dimineaţă spre un câmp deschis. Aşa l-am găsit, l-am luat în braţe şi i-am spus că e în siguranţă. Mai mare bucurie nu am putut să am, l-am găsit cu bine”, a spus Buzdugan.

Potrivit acestuia, copilul nu era speriat, nu plângea, ci doar stătea şi se uita la el.

Tatăl micuţului Alex, Ovidiu Rotar, prezent la ceremonie, a mulţumit din suflet tuturor celor care au participat la căutarea copilului său şi l-au găsit.

”Mulţumesc lui Dumnezeu că Alex este bine”, a spus acesta.

Asociaţia de voluntari CERT Transilvania a fost înfiinţată în anul 2009 şi se ocupă cu intervenţii de diverse tipuri în zone greu accesbilile, în special din zona de munte, dispunând de maşini de teren.

Prefectura Cluj a acordat, vineri, în cadrul unei ceremonii, diploma ”Onoare pentru Cluj” lui Gabriel Buzdugan, ”în semn de recunoştinţă pentru devotamentul şi solidaritatea manifestate în timpul acţiunii de căutare-salvare a minorului Alexandru Ovidiu Rotar, dispărut de la domiciliul său în 27 aprilie 2018”, şi o plachetă asociaţiei CERT Transilvania. La manifestare au participat reprezentanţi ai IPJ Cluj, Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Bazei Aeriene 71 Câmpia Turzii.