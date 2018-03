Regizor premiat la TIFF, câştigător al Oscarului

Acesta este primul Oscar primit de o producţie din Chile, din două nominalizări.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat lungmetrajele "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi (Ungaria), "The Insult", de Ziad Doueiri (Liban), "Loveless", de Andrey Zvyagintsev (Rusia), "The Square", de Ruben Östlund (Suedia).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin i-a revenit producţiei "The Salesman", scrisă şi regizată de iranianul Asghar Farhadi.

Preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) Tudor Giurgiu spune că Sebastián Lelio este “unul din cei mai dragi regizori ai TIFF-ului, o descoperire făcută de Mihai Chirilov acum mai bine de 10 ani”.

“E cel care spunea «You all know that my romance with Transilvania IFF is real». În 2007 a câştigat Trofeul Transilvania pentru «La Sagrada Familia». În 2008 a revenit la Cluj ca membru al juriului. A devenit apoi unul din oaspeţii obişnuiţi ai festivalului, s-a întors la Cluj în 2010 şi a câştigat premiul FIPRESCI pentru «Navidad», în 2012 cu «Anul Tigrului», în 2013 cu «Gloria» şi în 2017 cu «Una Mujer Fantastica». A susţinut un masterclass de regie în 2013 la Transilvania Talent Lab, a sustinut q&a-uri cu publicul de peste o oră jumăte, a dansat până dimineaţa la petrecerile festivalului. De azi începând, Sebastian e Academy Award winner, a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin. Bucuria mea e şi mai mare pentru că, în doar 3 ani, împreună cu colegii de la Transilvania Film, am reuşit să aducem pe ecranele româneşti trei filme câştigătoare de Oscar, «Una mujer fantastica», «Son of Saul» şi «Moonlight». Sper ca filmul lui Sebastian să fie re-difuzat în săli, merită să-l vedeţi şi să vă minunaţi”, a scris Giurgiu pe o reţea de socializare.