Ce ONG-uri întind mâna şi în acest an după bani publici de la Primăria Cluj-Napoca?

Cea mai mare sumă – 2,2 milioane lei - a cerut-o Asociația Cultural Artistică Hara pentru evenimentele “Cluj Symphony Experience” - 938.000 lei, „100 pentru România” – 578.500 lei şi “Brand Summit” - 700.000 lei. Preşedintele asociaţiei este Flavius Buzilă, solistul trupei Hara, formaţie a cărei ultime piese se intitulează "Ne vedem la Cluj", o parte din videoclip fiind filmat în Piaţa Unirii. Anul trecut, formaţia Hara a primit o sumă frumușică de la Primărie pentru o cântare la Revelion: nici mai mult nici mai puțin decât 23.000 lei. Cluj Symphony Experience este un festival care se pretinde a fi internațional și promovează multiculturalitatea și diversitatea.

Pe locul doi în topul solicitărilor se află Asociaţia Culturală „Opera 2 You” care a solicitat 1.290.000 de lei pentru evenimentul Opera Aperta 2018 şi 379.000 de lei pentru evenimentul “La Operă 2018: Concert de prezentare”. În total, vorbim de 1. 669.000 lei.

Asociația Festivalul de Film Transilvania - TIFF se află pe locul 3 în topul solicitărilor cu suma de 1.500.000 lei. TIFF a fost sprijinit în fiecare an cu bani din bugetul local.

Asociația Unusual Suspects Media a cerut pentru ediţia din acest an a festivaului Mioritmic 1.095.000 lei plus 260.000 de lei pentru evenimentul “Alandala”. Vorbim de un total de 1.355.000 de lei.

Urmează Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania care a solicitat 839.000 de lei pentru “Scena Urbană - Perspective pentru 100 de ani”.

Asociația Student Plus - TIMAF vrea din bugetul local 763.000 lei. TIMAF este un festival care veșnic primește bani din bugetul local. În spatele Asociației Student Plus se află Bogdan Buta, unul dintre organizatorii Untold.

Asociația PhotoRomânia a cerut pentru festivalul PhotoRomânia Festival suma de 715.860 lei.

Nu putea lipsi de pe lista celor care întind mâna la Primărie după bani publici Fundaţia Armonia condusă de jurnalistul Ion Novăcescu care cere 105.000 lei pentru evenimentul “Berăria cultural în vremurile Centenarului. Cluj 100”.

Cu siguranţă, Primăria Cluj-Napoca nu va aloca 40 de milioane de lei pentru sprijinirea tuturor acestor proiecte, având în vedere că bugetul municipiului a scăzut cu 28 de milioane de euro. Cu titlu de exemplu, anul trecut municipalitatea a acordat finanţări nerambursabile pentru ONG-uri în valoare totală de 10,5 milioane de lei, respectiv 11,4 milioane în 2016. Cel mai probabil, suma care va fi alocată în acest an pentru fundaţii şi asociaţii va fi stabilită în şedinţă de Consiliu Local.

Cine a mai cerut bani de la Primărie

Asociația Fapte pentru evenimentul Jazz in the Park - 480.000 lei şi pentru Jazz in the Street - 212.625 lei

Asociația Student Plus - Daydreaming - 620.000 lei

Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj - Zilele Culturale Maghiare - 533.000 lei

Asociația Grupul Pont - COM'ON Cluj-Napoca - 500.500 lei

Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule - Arta drept Centru de Interes - 505.000 lei

Asociația Culturală Eikon - Festivalul Internațional de Carte Transilvania - 500.000 lei

Asociația Tineri pentru Transilvania - Napoca Music Event - 445.000 lei

Fabrica de Pensule - Centru de Artă și Cultură Contemporană - 404.000 lei

FINANŢARE

40.134.921,80 de lei este suma totală pe care o cer fundațiile și asociațiile de la Primărie în 2018

În documentul ataşat puteţi consulta toate proiectele depuse spre finanţare în acest an.