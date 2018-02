Decizie radicală într-un club din Cluj: băuturi fără paie

”(Clubul - n.r.) nu mai folosește paie deloc, începând de acum pentru totdeauna”, este anunțul postat pe rețelele de socializare.

”În ultimele săptămâni am renunțat treptat la servirea drink-urilor cu paie. De-a lungul timpului am încercat să limităm numărul de paie pe care îl foloseam în fiecare seară. Știm, e cool și instagramabil să-ți decorezi paharul cu tot soiul de paie colorate. La fel de adevărat e și faptul că e nevoie de mai mult de 200 de ani ca un singur pai să se descompună. N-am făcut niciodată o paradă din asta, n-am cumpărat cele mai colorate sau sofisticate paie și n-am folosit niciodată mai mult de un pai pentru fiecare drink. Cu toate acestea, am ajuns să consumăm între 5.000 și 7.000 de paie în doar două săptămâni. Ultimele rapoarte din domeniu că, până în 2050, în oceane vom găsi mai mult plastic decât pește, iar aproximativ 99% din păsările marine vor fi ingerat plastic. Știm că e nevoie de un efort pe termen lung pentru a reuși să scăpăm de cultura de consum, dar am simțit că e timpul să facem o schimbare”, explică managerul locului.