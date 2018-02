O aplicație pentru donarea de mâncare va fi lansată la Cluj

Cu toate că aplicația „Share Food” a fost gândită și urmează să fie lansată la nivelul orașului Cluj-Napoca, se dorește ca acest program să fie funcțional la nivel național. Ținând cont de faptul că în România se aruncă 10% din alimente, inițiativa asociației „O Masă Caldă” a fost bine primită de autoritățile locale.

„La Cluj-Napoca am promis că vom găsi soluţii. Vom începe un program pilot prin care oamenii să conştientizeze problema risipei alimentare, dar mai ales prin care să îi ajutăm pe cei care au nevoie de o masă caldă, de o hrană suplimentară, fie că vorbim de cămine de bătrâni, centre sociale, asociaţii caritabile sau alte astfel de locaţii. Şi am găsit şi o cale de colaborare foarte bună cu Asociaţia O Masă Caldă. Ei au deja în pregătire o aplicaţie care se numeşte Share Food. Să spunem că un restaurant mai are la final de program 10 pizza disponibile. Ei bine, prin intermediul aplicaţiei le poate dona entităţilor de care vorbeam mai devreme", a declarat edilul Emil Boc în cadrul unei emisiuni radio.

Aplicația pentru telefoanele mobile urmează să fie lansată în lunile ce urmează, însă deja este disponibilă pentru descarcare atât pe Android cât și pe iOS.

„Aplicaţia se adresează persoanelor juridice, deoarece vrem să ajungem la grupuri cât mai mari de beneficiari, dar şi pentru a avea garanţia valabilităţii produselor donate. Donatorii pot fi resturante, firme de catering, organizatori de evenimente etc., care la un moment dat rămân cu mâncare neconsumată, în timp ce beneficiarii sunt ONG-uri, grupuri civive etc., care au ca activitate combaterea foamei şi a rispiei de mâncare. De asemenea, poate aceşti donatori pot asigura şi transportul alimentelor către beneficiari. Urmează să mai avem o întâlnire cu reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca pentru a pune la punct unele detalii şi pentru a vendea cine anume se va ocupa de gestionarea acestui proiect", a declarat George Jiglău, lectorul universitar al Departmentului de Științe Politice al UBB şi membru fondator "O masă caldă".