Ultima semifinală Eurovision România 2018 are loc duminică, la Sighişoara

După premiera de la show-ul precedent, când concursul s-a desfăşurat la 90 de metri sub pământ, în Salina Turda, duminică, participanţii la concurs vor cânta pe scena unde, în urmă cu aproape nouă decenii, George Enescu susţinea un concert memorabil.

În decorul încărcat de istorie al cetăţii medievale, vor concura Save ("All We Need"), Tomher Cohen ("Baby You’re The Only One"), Sergiu Bolota ("Every Little Thing"), Dora Gaitanovici ("Fără Tine"), Teodora Dinu ("Fly"), The Humans ("Goodbye"), Iliana ("I Won’t Lie"), Evermorph ("Live Your Life"), Alexandru Ungureanu ("Sail With Me"), Manuel Chivari ("Somebody To Love"), Maria Suciu ("Sweet Nothing") şi Denisa Trofin ("Tears"), iar piesele sunt disponibile pe site-ul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Spectacolul va fi deschis de Ordinul Paladinilor de Terra Medies, cavaleri şi domniţe ai cetăţii ce vor recrea atmosfera medievală pe scena Eurovision România.

La show-ul care încheie seria semifinalelor Eurovision România 2018, Marian Ionescu va avea un rol dublu. Artistul va juriza piesele intrate în concurs, iar trupa Direcţia 5, al cărei membru fondator este, va susţine un recital extraordinar.

Show-ul va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, iar Simona Boantă, jurnalist TVR Tg. Mureş, va fi alături de concurenţi în Camera verde.

Cei trei câştigători ai semifinalei de la Sighişoara se vor alătura celor din cele patru show-uri anterioare, în marea finală din 25 februarie, de la Sala Polivalentă din Bucureşti. În ultimul act al selecţiei naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

La finalul evenimentului de la Sighişoara, câştigătorii semifinalei şi prezentatorii vor susţine o conferinţă de presă, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+.

Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai.