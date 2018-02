Elena Gheorghe şi Ad Libitum Voices susţin recitalurile semifinalei Eurovision România de la Salina Turda

Show-ul este transmis live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+.



Televiziunea Română realizează "o premieră în istoria concursului internaţional Eurovision - semifinala din această duminică va avea loc în Salina Turda, la o adâncime de 90 de metri", arată sursa citată.



Artiştii vor urca pe scena amplasată în mina Rudolf, într-un decor natural grandios, care măsoară 42 de metri înălţime, 50 de metri lăţime şi 80 de metri lungime.



Pentru organizatori, instalarea a peste 20 de tone de echipamente în subteran a presupus un efort logistic uriaş. Mai mult de 13 km de cabluri electrice, fibră optică, triax şi de comunicaţii au fost desfăşuraţi pe un traseu de aproximativ 500 de metri. Timp de şapte zile, elementele de scenotehnică şi aparatura au fost coborâte în vatra minei de sare prin vechiul puţ de extracţie, sâmbătă urmând să aibă loc primele repetiţii, arată TVR.



Pentru realizarea show-ului în condiţiile speciale din Salina Turda, precizează TVR, "echipa Eurovision România mizează pe un spectacol de lumini creat cu 70 de capete mobile inteligente şi 70 de proiectoare convenţionale, instalaţie de sunet cu boxe perimetrale şi 30 de mp de ecrane LED".



"Mamma Mia", "Ecou", "The Balkan Girls" - piesa ce a reprezentat România la Eurovision 2009 -, "Disco Romancing", "Te ador", "Până dimineaţa", "Midnight Sun", alături de un colaj surpriză sunt piesele pe care Elena Gheorghe le va interpreta pe scena special amenajată în mina Rudolf.



"Nu am cântat niciodată într-o salină, pentru mine este o experienţă inedită şi vreau să transmit emoţia şi bucuria spectacolului tuturor celor care îl vor urmări. Toate piesele pe care le-am pregătit au fost reorchestrate, coregrafiile regândite, adaptate acestui show unic", spune artista despre recitalul pe care îl va susţine la Eurovision România.



Unul dintre puţinele grupuri vocale din România care adoptă stilul pop-opera, Ad Libitum Voices va interpreta duminică, în decorul impresionant al Salinei Turda, o serie de hituri într-o notă specifică. Tiberius Simu, Sergiu Coltan - tenori, Vlad Morar - bariton şi Cristian Ignuţa - bas vor deschide show-ul alături de tânăra interpretă Katia Cărbune, cu piesa "My heart is breathing you". Recitalul trupei va continua cu hituri precum "Caruso" (Lucio Dalla), "Copacul" (Aurelian Andreescu) şi "Nunta" (Phoenix).



Telespectatorii vor afla, duminică, cei trei câştigători ai semifinalei de la Salina Turda din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Loredana Corchiş, realizator TVR Cluj, care va transmite emoţiile concurenţilor şi primele impresii la cald.