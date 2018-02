Top 3 articole masculine de lux la preturi accesibile (P)

Daca in trecut aceste articole exclusiviste erau comercializate doar de firme de renume mondial, acum ele pot fi achizitionate la preturi accessibile de pe piata nationala. Antonio Gatti este unul dintre producatorii autohtoni de imbracaminte barbateasca de calitate superioara care utilizeaza tehnici innovative, cu materiale de cea mai inalta calitate. Texturile din casmir si lana merinos, sunt completate cu blanuri naturale, umpluturi de puf extra si sunt accesorizate cu fermoare impermeabile marca YKK sau nasturi personalizati.

1. Paltonul barbatesc din casmir si lana

Probabil materialul preferat al designerilor, casmirul, provine din parul caprelor de munte Hircus care traiesc in Mongolia si China, regiuni caracterizate prin fluctuatii mari de temperatura. Pentru a se adapta la acest climat, caprele au dezvoltat un strat dublu de blana: unul superior (rezistent la apa) si unul interior (ultra fin cu excelente calitati izolatoare).

Spre deosebire de lana, casmirul provine din firele de par, asadar, poseda cea mai mare finete dintre toate fibrele.

Lana merinos este rezultatul a sute de ani de evolutie. Aceasta a aparut in Spania la sfarsitul secolului al XII-lea si a devenit celebra prin numeroasele sale calitati: durabilitate, luciu, rezistenta la umiditate si proprietati termoizolatoare superioare.

Paltonul din lana si casmir combina cu success calitatile exceptionale ale acestor tesaturi intr-un articol vestimentar cu adevarat remarcabil. Indiferent de culoarea sau stilul preferat, acest articol barbatesc de lux este o alegerea ideala pentru a va pune in valoare rafinamentul si stilul sofisticat.

2. Parka de barbati din puf cu gluga cu blana naturala

Puful de gasca este stratul fin care se gaseste sub penele acestor pasari si care are scopul de a le tine temperatura corpului constanta si de a le proteja importiva umiditatii. Acesta are excelente calitati termice (de trei ori mai mari decat materialele sintetice), durabilitate (atunci cand este intretinuta corespunzator poate tine generatii intregi), lejeritate (fiind foarte usor), respirabilitate (lasa pielea sa respire si impiedica transpiratia).

Toate aceste calitati sunt completate perfect de stratul exterior impermeabil, de gluga imbogatita cu blana naturala de vulpe si de celebrele fermoare impermeabile marca YKK, intr-o piesa vestimentara intr-adevar luxoasa: parka de barbati umpluta cu puf realizata de Antonio Gatti. Acesta este cu siguranta un articol de lux care nu se va demoda niciodata si cu care veti invinge frigul cu stil si eleganta.

3. Vesta cu puf

Orice barbat ar trebui sa aiba in garderoba lui o vesta. Daca opteaza pentru una umpluta cu puf, atunci se va bucura pe deplin atat de un aspect elegant si rafinat, cat si de mobilitate si un confort termic exceptional.

Pentru a beneficia in totalitate de aceste calitati, trebuie sa aveti in vedere anume detalii in alegerea acesteia: materialul exterior impermeabil, fermoare de cea mai buna calitate, iar cusaturile trebuie sa fie realizate in asa fel incat sa nu permita pufului sa iasa prin imbinaturi. Antonio Gatti creeaza modele versatile de veste cu puf ce se pot asorta foarte usor, oferind in acelasi timp lejeritate si libertate de miscare.