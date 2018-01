Noi mărturii cutremurătoare în cazul Lucan

Ancheta pornită de DIICOT în cazul celebrului profesor clujean Mihai Lucan, acuzat de extorcarea Institutului de Urologie şi Transplant Renal în folosul propriei clinici private Lukmed, dă la o parte mizeria ce acoperă sistemul de transplant nu doar din Cluj, ci din toată România.

Deși chirurgul își încetase activitatea la ICUTR în primăvara anului trecut, echipa de medici de la Spitalul Județean din Oradea a prelevat ambii rinichi de la un bărbat de 48 de ani - decedat din cauza unei hemoragii cerebrale - pentru echipa lui Mihai Lucan. Însă, organele nu au mai ajuns la beneficiari.

Informațiile au fost făcute publice de tatăl unui fost jurnalist care a lucrat pentru ziarul Bihoreanul din Oradea, potrivit ziardecluj.ro. Acesta a aflat vineri, în cadrul unei discuții cu medicul orădean care s-a ocupat de cazul unicului său copil, decedat în 2014, că doi rinichi prelevați recent au fost arși.

Rinichi irosiţi

În luna decembrie a anului trecut, bărbatul a solicitat o "audienţă" coordonatoarei pe județul Bihor a programului de transplant: medicul Carmen Pantiş. Cei doi nu s-au mai întâlnit din 2014. În ciuda acestui fapt, Şerfezi e convins că, omeneşte ar fi ca familiile care donează benevol să fie oarecum "alinate" de cei care le-au cerut organele, când au avut nevoie.

La întrevederea dintre cei doi, care a durat aproximativ o oră, au ieșit la iveală informații interesante.

"Oficial, eu nu am nicio informaţie despre destinaţia şi beneficiarii organelor. Ocazional şi neoficial mai aflăm şi noi, uneori chiar din presă”, a afirmat Carmen Pantiș. După ce Şerfezi i-a destăinuit că a aflat, prin mijloace proprii, la cine au ajuns rinichii și ficatul fiului său - un rinichi a ajuns la un constănţean, celălalt la un bărbat din Vrancea, iar ficatul la o bucureşteancă – culmea, medicul i-a făcut la rândul ei o dezvăluire, scoțând la iveală lucruri extrem de grave de sub preșul mafiei din lumea medicala. La ultima prelevare de rinichi care s-a facut in Oradea, organele nu au mai ajuns la beneficiari deoarece au fost incinerate.

,,Şi eu sunt neplăcut impresionată de ce s-a întâmplat la Cluj. Ultima prelevare de rinichi s-a făcut în Oradea în noaptea dinaintea reţinerii profesorului, dar nu s-au mai folosit. Erau pentru echipa lui", a declarat Carmen Pantiș.

Carmen Pantiş i-a explicat lui Şerfezi timp de o oră că nu știe nimic despre beneficiarii organelor, singurii care au informații fiind şefii Agenţiei Naţionale de Transplant şi cei ai centrelor de transplant. Adică marile somități, precum Lucan. "Ei decid, eu nici nu am contact cu ei. Poate aflaţi mai multe de la ANT", a afirmat Pantiș.

Lupta cu sistemul

Bărbatul se luptă cu morile de vânt din sistemul medical ca să descopere dacă organele prelevate la moartea unicului fiu au fost traficate de chirurgul Mihai Lucan sau de alți ,,lucani” ai sistemului.

Potrivit unui material Bihoreanul, rinichii, ficatul și corneea jurnalistului Şerban Şerfezi ar fi fost pur și simplu traficate. Fostul jurnalist al Bihoreanul a fost declarat decedat la data de 17 aprilie 2014, chiar în ziua când împlinea 36 de ani. Moartea sa a survenit în urma unui accident stupid, dar tatăl său este măcinat acum de faptul că Șerban a murit de două ori, a doua oară în momentul în care organele ar fi ajuns o marfă oarecare pe piața neagră a transplanturilor.

Bărbatul, la rândul lui, suferind de o boală cronică, a cerut ajutorul foștilor colegi ai lui Șerban, deoarece , potrivit sursei citate, zilele şi nopţile i-au devenit o neîntreruptă agonie. Bărbatul le-a povestit jurnaliștilor de la Bihoreanul că nu mai are o viață normală de când a început scandalul în centrul căruia se află chirurgul Mihai Lucan.

,,Acum nu mai am linişte până nu aflu dacă oamenii care le-au primit au plătit sau nu pentru ele. În organele alea era viaţă, vreau să am garanţia că nu au fost marfă. Pentru mine e ca şi cum Şerban ar muri a doua oară", a subliniat tatăl îndurerat.

Contactată de foștii colegi ai lui Șerban, medicul Carmen Pantiș s-a delimitat de practicile chirurgului Mihai Lucan și a declarat că acum nu mai are încredere în "domnul profesor" şi "înţelege neîncrederea oamenilor generalizată în sistem", deoarece "este un subiect sensibil că nu se face alocarea corectă, transparentă şi etică a organelor". Întrebată dacă şefii centrelor de transplant i-au cerut vreodată să găsească sau să urgenteze livrări de organe, propunându-i la schimb avantaje (bani, promovări, participări la congrese etc), Pantiş a susținut că ei nu i s-a întâmplat: "Garantez, pentru mine şi pentru colegii mei, că nu am fost implicaţi în niciun trafic de influenţă".

Primul coordonator al programului de transplant în Bihor, medicul Hadrian Borcea a vorbit deschis despre mafia din Agenția Națională de Transplant (ANT).

,,La conducerea ANT sunt personaje malefice care gestionează activitatea de prelevare, la fel cum partea de transplant este gestionată în centrele de transplant de mafiile locale. Neîncrederea este firească din partea oricărui medic onest care îşi dă seama că lucrurile nu merg bine. Transplantul este o procedură medicală cu implicaţii sociale deosebite, care a fost distrusă în România de personaje absolut malefice. Ambiguităţile din sistemul nostru sunt voite, pe când în ţările civilizate din UE lucrurile sunt clare.

Aşa numitul sistem Eurotransplant, la care ANT nu a vrut practic ca România să adere, este transparent şi asigură obiectivitate. Pe de o parte, în bazele de date Eurotransplant sunt introduse toate persoanele care au nevoie de transplant, cu toate informaţiile necesare, iar pe de altă parte, atunci când devine disponibil un organ, se introduc informaţiile despre acesta, iar sistemul indică automat cele mai bune compatibilităţi, adică pacienţii cărora ar trebui să li facă transplantul. Practic, reduce la minimum subiectivitatea factorului uman, pe când la noi aceasta este decisivă”, a declarat Hadrian Borcea.