Cod galben de ceață în Cluj

Județul Cluj se află sub cod galben de ceaţă. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Poliţiştii recomandă echiparea maşinilor cu pneuri corespunzătoare, reducerea vitezei la 30 km/h în condiţiile unui carosabil acoperit cu zăpadă sau polei, folosirea sistemului de iluminare-semnalizare pentru a vedea şi a putea fi văzuţi în trafic, etc.