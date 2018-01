Muzeul de Istorie începe să își deschidă încet, dar sigur, porțile

Aproape un deceniu a trecut de când Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MINT) a intrat în renovare. De atunci, instituția trăiește greu prin expoziții temporare, însă reprezentanții ei spun că anul acesta va fi unul plin de evenimente marca MINT. De asemenea, muzeul are o nouă identitate mai modernă, mai minimalistă, prin care dorește să se apropie mai tare de publicul secolului vitezei.

„Principala provocare va fi și în acest an continuarea lucrărilor de consolidare și reparație a clădirii, pentru a beneficia de noi spații expoziționale, indispensabile planurilor instituției pentru 2018. Muzeul are o serie de spații culturale alternative – lapidarul muzeului, curtea interioară și podul care vor găzdui evenimente complexe și interdisciplinare, precum dezbateri pe teme istorice, piese de teatru, concerte de cameră sau artă performativă. Încheierea lucrărilor de consolidare a clădirii până în vara acestui an va permite MNIT să amenajeze și alte spații, de care depind în mare măsură proiectele de expoziții temporare”, a explicat Felix Marcu, managerul MNIT.

În acest moment, în cele mai multe încăperi ale muzeului, timpul pare să se fi oprit în loc. Camere imense, goale, unde acum se aud doar pașii constructorilor care de ani de zile încearcă să îi dea un aspect nou muzeului. Munca este una migăloasă, iar, între timp, exponatele își așteaptă răbdătoare vizitatorii.

Anul 2018 promite numeroase evenimente

Pe parcursul întregului an, Centenarul Marii Uniri va fi marcat în cadrul muzeului prin dezbateri, expoziții și evenimente speciale. De asemenea, agenta anului incluse noi expoziții temporare, deschiderea unor noi spații dedicate artelor performative și culturii alternative, dar și evenimente care aduc istoria României în fața specialiștilor de nivel internațional.

Prima expoziție pe care clujenii pot să o vizite în cadrul muzeului este una care are în centru corespondența poetului Lucian Blaga către Ion Breazu. Vizitatorii pot să vadă scrisori semnate de marele poet, mașina lui de scris și se vor putea bucura de modul inedit în care își transmiteau ideile: prin avioane de hârtie.

„Anul 2018 începe la MNIT cu o expoziție cu corespondența poetului Lucian Blaga către Ion Breazu, care marchează redeschiderea MNIT, De asemenea, ne prezentăm cu o nouă identitate vizuală și multe proiecte legate de Primul Război Mondial, Centenarul Marii Uniri. Clujul va fi capitala arheologiei românești în mai, apoi în vară vin aici toți specialiștii care lucrează la proiectul Limesului roman și multe altele. Vrem o expoziție de bază la care să revenim în viitor”, a declarat Felix Marcu.

În 24 ianuarie, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor române, muzeul va expune obiecte din colecțiile proprii care vor scoate la lumină personalitatea lui Al.I. Cuza, dar și o serie de medalii emise în Transilvania, legate de personalitățile care au înfăptuit Mica Unire.

În primăvară, muzeul va găzdui o nouă serie de expoziții temporare, pe teme diverse, de la stereografii din perioada Primului Război Mondial la un eveniment dedicat Egiptului Antic și programat în Noaptea Muzeelor (19 mai).

MNIT a fost ales să găzduiască în acest an un eveniment de prestigiu în cercurile științifice internaționale, respectiv congresul bianual al asociației internaționale Rei Cretariae Romanae Fautores, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 22-30 septembrie 2018. Cercetătorii participanți vor prezenta teme legate de ceramica romană și legăturile economie între produsele locale și cele importate. Evenimentul are însă și rolul de a aduce în fața unei comunități științifice internaționale istoria României, incluzând vizite la cele mai remarcabile șantiere arheologice din regiune la care lucrează specialiștii muzeului, inclusiv Sarmizegetusa (Hunedoara) și Porolissum (Sălaj), Potaissa (Turda), precum și cetățile Gilău și Bologa din județul Cluj.

O nouă identitate vizuală pentru un public modern

Odată cu renovarea clădirii, MINT a trecut și printr-o transformare a identității vizuale, creându-se astfel un nou logo, care să creeze o legătură mai strânsă între istorie și omul modern. Astfel, noul simbol pleacă de la două idei pilon ale MNIT: omul/ povestea sa și Transilvania.

„Am primit această provocare pentru a creea identitatea vizuală a Muzeului de Istorie, ceea ce mi s-a părut extreme de provocator fiindcă am fost plecat în Canada și când m-am întors mi-am propus să schimb cumva fața Clujului, cât pot, cu experiența mea. Astfel am creat identități pentru mai multe locuri din oraș. Și acum a venit momentul să facem asta pentru o instituție de stat. Mă bucur că am găsit în conducere oameni tineri și deschiși, ceea ce ne-a determinat să pornim cu avânt și curaj”, a spus Sorin Tirt, designerul noului logo.

Simbolul este o reprezentare simplă a Omului, ca centru al preocupărilor muzeului. Munca MNIT se leagă, în măsură fundamentală, de om, viața și evoluția lui, urmele pe care acesta le-a lăsat de-a lungul istoriei. Reprezentarea simbolică a unui chip uman, într-o formă care se identifică cu litera majusculă „T” care simbolizează Transilvania, sintetizează mesajul pe care instituția muzeală dorește să îl transmită de acum înainte. Imaginile, obiectele și monumentele, singure, nu spun o poveste, ci doar completează și ilustrează povestea omului și a umanității.

În ciuda faptului că expoziția permanentă a muzeului nu este deschisă publicului de atâta timp, în anul 2017 au fost 10 expoziții temporare care au fost admirate de aproape 22.000 de persoane.