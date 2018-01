O clujeancă acuză medicii de la Pediatrie 3 că au ignorat problemele de sănătate ale fetiței ei. Ce spune conducerea Spitalului de Copii?

În noaptea de Crăciun, o familie din Cluj a mers de urgență la Pediatrie 3 cu fetița lor, fiindcă avea probleme de sănătate. Acolo s-au lovit de ore întregi de așteptare, asistentele nu au crezut că micuța este bolnavă și a primit un tratament necorespunzător, după spusele ei.

„Am mers la camera de gardă de la Pedi 3, că deja era Crăciun, nu aveam la cine apela. Acolo, după trei ore la rând, ne vede o doamnă doctor care inițial nu crede că fetița noastră are probleme. Mi-a spus că nu a tușit în cabinet. E drept, nu tușise. Primir Eurespal sirop și aerosol cu Respisun. Venim acasă. După cinci zile de tratament, nicio îmbunătățire. Asta se întâmpla între Crăciun și Anul Nou. Tusea persista, nopți nedormite, epuizare. În 1 ianuarie cedăm și mergem înapoi la camera de gardă. Ne consultă un medic și nu se aude nimic la plămâni. Laringită o fi. Primim alte medcamente și mergem acasă, facem tratamentul conform indicațiilor”, povestește Simona Rus.

Mama împreună cu fetița au fost internate la Pediatrie 3

Nici de această dată tratamentul nu dă rezultate, mărturisește femeia. Ba mai mult, spune ea, tusea fetiței a devenit mai deasă și mai urâtă, începe să verse și face febră. Ajung la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj, iar micuța este internată la Pediatrie 3.

„Ne-au consultat într-o săptămână, pe numărate 7 pediatri (fără a număra rezidenții). Nu am dat nimic, nimănui. Poate aș fi dat, ca recunoștință. Acum voi da, cu siguranță, telefoane și scrisori, ca să îi fac cunoscuți pentru neprofesionalism, pentru nepăsare, pentru superioritate, pentru faptul că am primit tratament demne de un spital specializat pe boli ale căilor respiratorii (Tantum verde spray și Maxitrol) timp de patru zile, trântite în mâna mea de către o asistentă plictisită și superioară, ca să i le administrez eu copilului. A tușir în spital de am ținut treji jumătate de palier de pacienți. Nu ni s-a făcut nici o analiză pentru că nu era necesar. Suntem la Infecțioase acum pentru cel puțin șapte zile, pe antibiotice, intravenos. Pentru ca în Pedi 3 nu au fost necesare investigații unui copil de patru ani care își tușea plămânii și stomacul afară zi și noapte, slăbise un kilogram într-o săptămână, făcuse febră și vomase”, a spus femeia.

Reprezentanții clinicii vor să afle ce s-a întâmplat de fapt

Călin Lazăr, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii a declarat pentru Monitorul de Cluj că îndată ce va primi o sesizare scrisă din partea mamei, comisia de etică va analiza plângerea și se va căuta o soluție.

„Haideți să vedem cazul, dar pentru asta trebuie să vedem biletul de ieșire și analiza mămicii. Nu trimite dânsa pe mail o sesizare și o trimit la consiliul etic. Fiindcă acolo este o decizie medicală și trebuie să vadă consiliul etic. Asta este tangențială cu acuzare de malpraxis. Atunci noi trebuie să avem această sesizare către consiliul de etică. Dacă copilul nu e bine, dacă pentru copil a venit, putem discuta să o vadă din nou la clinică. Nu trebuie să facă drumuri, trebuie doar să depună sesizarea pe mail. Sau dacă dorește lămuriri suplimentare, pot vorbi cu domnul profesor Sorin Man, șeful secției, să îi explice ce și cum, după ce vede iar copilul și biletele medicale. Să trimită sesizarea, noi confirmăm de primire, dar să anexeze biletul de ieșire din pediatrie și cel din infecțioase, ca să putem analiza cazul. Nu pot să vă spun nimic concret. Ce vă pot spune este că poți să ai bronșită și peste șase ore poți să faci pneumonie. Asta vă pot spune. Dar nu știu dacă a fost cazul și aici”, a spus Călin Lazăr, director medical în cadrul Spitalului de Copii Cluj.

Simona Rus a declarat pentru monitorul de Cluj că va face o sesizare îndată ce va ieși cu cea mică din spital.