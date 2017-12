Bun și bine, și la anul (P)

Când sărbătorim, ne amintim cu bucurie de acele evenimente, experiențe din trecut, care ne sunt dragi sufletului și datorită cărora am reușit să facem un pas înainte. Este important să ne bucurăm și pentru lucrurile mici dar pozitive, pentru că acestea ne ajută să avansăm.

Și în acest an ni s-au întâmplat multe: am dobândit experiențe și cunoștințe noi, ne-am dezvoltat, ne-am extins. Acestea s-au putut realiza doar cu forță comună și o echipă extraordinară. Fiecare a contribuit cu munca sa, cu echipa, cu contactele și mai ales cu ambiția sa la succesele companiei. Unii au contribuit la atingerea scopurilor în mod indirect, iar alții în mod deliberat.

Am deschis magazine noi în Cluj, am modernizat mai multe magazine din județ, ne așteptăm clienții din centrul Clujului și Târgu-Mureșului cu sandvișuri și salate delicioase, am organizat mai multe cursuri, a crescut popularitatea târgului meșteșugăresc, la Hungarian Quality Product Awards am fost premiați la mai multe categorii, a crescut popularitatea gamei de produse fără gluten, iar produsele uscate au devenit mai cunoscute.

Am menționat câteva schimbări și reușite, fără a fi exhaustivă, însă sunt o mulțime de lucruri care nu ies întotdeauna la suprafață, ele fiind în multe cazuri lucrări de fundal, dar care sunt indispensabile pentru succes.

Cu ocazia fiecărei evaluări analizăm acele lucruri care s-ar fi putut executa mai bine și astfel se nasc idei noi pentru planurile de viitor. Aceste planuri se pot realiza bineînțeles doar cu o astfel de echipă remarcabilă.

Bun și bine! Este misiunea noastră. Suntem conștienți că realizarea oricărei investiții și rezultate extraordinare se pot realiza doar cu o echipă cu adevărat bună. Noi avem această echipă iar astfel, munca noastră dă întotdeauna roade.

Suntem recunoscători pentru loialitatea clienților, a partenerilor și pentru posibilitatea de a ne dezvolta prin munca devotată și persistentă a colegilor.

Cu apropierea Sărbătorilor de Iarnă le dorim Tuturor armonie alături de cei dragi, iar pentru anul nou, liniște sufletească!

Echipa Petry