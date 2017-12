Sinteza „turismului medical” practicat de Mihai Lucan

Despre Mihai Lucan se presupune că a păgubit cu peste 1 milion de euro institutul pe care l-a condus, mutând pacienții de acolo la clinica lui privată, ca să fie tratați post-operator pe banii statului. Reporterii Rise Project au făcut au făcut o sinteză a „turismului medical” pe care

„Paguba calculată de procurori provine dintr-o schemă financiară derulată mai mulți ani între institutul de stat condus de Mihai Lucan și clinica lui privată, Lukmed, construita pe un teren făcut cadou de primăria Cluj.

Practic, institutul s-a transformat treptat într-un sanatoriu pentru pacienții operați la clinica lui Lucan. Afacerea medicului a înflorit constant pe banii pacienților, deși ei aveau dreptul la tratament gratuit, și-n timpul acesta institutul din Cluj a intrat în colaps financiar, căpușat chiar de șeful său.

În ultimii zece ani, mii de pacienți au fost operați la clinica privată a familiei Lucan, după care erau mutați la institutul de stat unde li se deconta tratamentul post-operatoriu”, informează reporterii Rise Project.

În continuare, ancheta arată metodele prin care familia Lucan a delapidat Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca. Printre ele se numără diferite transferuri între Institut și clinica privată a lui Lucan: de medicamente, pacienți și chiar aparatură medicală.

De asemenea, operațiile efectuale de medic se puteau negocia.

„Așa s-a întâmplat cu Emilia, 50 de ani, în 2012, când a suferit o criză renală urmată de o intervenție chirurgicală.

Femeia spune că, deși avea bilet de trimitere la Institutul Clinic de Urologie și Transplant, un medic din anturajul lui Mihai Lucan a direcționat-o către clinica Lukmed, unde i-au cerut bani pentru operație:

Mi-a spus că intervenția costă 3500 de euro. I-am răspuns că am trimitere și că aș vrea să fac operația la institut, nu la particular, că nu-mi permit atâția bani. El a insistat și m-a întrebat câți bani am disponibili. I-am răspuns 1200 de euro. Răspunsul a fost că e bine și așa“.

A doua zi Emilia a fost internată la clinica privată, iar banii i-ar fi oferit în plic direct lui Mihai Lucan. Tot atunci a avut loc operația”, relatează sursa citată.

„Într-o anchetă jurnalistică din martie 2017 difuzată la emisiunea “În premieră cu Carmen Avram”, mai mulți pacienți îl acuză pe Mihai Lucan că ar fi condiționat financiar anumite transplanturi, fiind implicat în tranzacții cu organe pentru pacienți străini.

Pacienții dezvăluiau că profesorul Mihai Lucan le-ar fi prelevat organele pentru a le transplanta unor străini.

O spune inclusiv Emanuel Ungureanu, deputat și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate. Acesta povestește că încă din 2003 a aflat despre afacerile lui Mihai Lucan. Era atunci asistent social chiar la institutul condus de chirurgul clujean.

Ungureanu susține că Lucan i-a fi propus atunci să devină el însuși intermediar în rețea și să faciliteze obținerea de rinichi de la diferiți cetățeni săraci. Organele urmau să fie vândute clienților din străinătate. Ungureanu a refuzat și l-a reclamat pe Lucan la secția clujeană a DIICOT, unde nu l-a băgat nimeni în seamă.

După difuzarea documentarului, doctorul Mihai Lucan a renunțat la orice funcție în cadrul ICUTR Cluj, părăsind Institutul. Lucrează acum la o clinică privată din București”, informează Rise Project.

Acestea sunt doar câteva dintre ilegalitățile de care este acuzat medical Mihai Lucan prin care a dus Institutul în praful falimentului, cu datorii de aproape 2 milioane de lei.