Ungureanu (USR), despre percheziţiile DIICOT de la Cluj-Napoca: Am sesizat în martie că există o deturnare de fonduri din programul de transplant

''Nu pot decât să-mi dau seama că, în contextul în care se distruge justiţia în aceste zile, practic sunt ultimele zile în care procurorii pot să-şi facă treaba. Şi se pare că, de data aceasta, şi-o fac (...). Din păcate, acest dosar nu a putut fi făcut la Cluj datorită influenţei uriaşe pe care o are domnul Lucan asupra politicului (...) Încă din luna martie, în interpelările pe care le-am făcut către ministrul Bodog şi apoi către DIICOT am atras atenţia public cu privire la jaful care se întâmplă de 10 ani la Institutul de Urologie şi Transplant Renal. Târziu, dar se pare că nu prea târziu, procurorii DIICOT acţionează împotriva unor persoane despre care ştie tot Clujul că au jefuit mii de pacienţi, şi mă refer la familia Lucan - la tatăl şi fiul, şi cred că şi mama, care a lucrat la Curtea de Conturi", a afirmat Ungureanu, potrivit Agerpres.



Acesta a reamintit că a sesizat şi faptul că "există o deturnare de fonduri din programul de transplant".



"Din informaţiile pe care le deţin, se pare că acestea sunt confirmate. (...) Iată, ceea ce părea imposibil devine un miracol de Crăciun pentru miile de bolnavi care nu vor mai fi jefuiţi", a declarat pentru AGERPRES deputatul Emanuel Ungureanu.



Poliţiştii DCCO, împreună cu procurorii DIICOT, efectuează percheziţii, miercuri dimineaţă, la clinica din Cluj a chirurgului Mihai Lucan, într-un dosar privind destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în săvârşirea infracţiunii de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei, au precizat surse judiciare.



Potrivit aceloraşi surse, vor fi duşi la Bucureşti, pentru audieri, şapte suspecţi şi alte 30 de persoane, în calitate de martori.



În luna martie, Emanuel Ungureanu a adresat o interpelare ministrului Sănătăţii cu privire la situaţia financiară a Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal din Cluj.



"Această unitate medicală se află în colaps financiar cu sentinţe judecătoreşti de executare silită din cauza faptului că a acumulat în ultimii 4 ani datorii de aproape o jumătate de milion de euro. Fosta echipă managerială, din care a făcut parte şi profesorul Mihai Lucan în calitate de şef de secţie şi membru în Consiliul de Administraţie al spitalului, sunt direct responsabili de această situaţie dezastruoasă. (...) Din informaţiile pe care le deţin din plângerile a sute de pacienţi, în ultimii 7 ani a existat o practică la nivelul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal prin care pacienţii cu diferite afecţiuni urologice care se adresau cu bilet de trimitere către această instituţie de stat au fost direcţionaţi de către angajaţi ai spitalului către Clinica Lukmed deţinută de familia profesorului Lucan. (...) Vechea conducere a Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal din care au făcut parte managerul Dan Sânpetrean şi profesorul Mihai Lucan, în calitate de şef de secţie Transplant Renal (până la data de 30.12.2016) se face responsabilă de cheltuirea unor sume importante din programul de transplant renal pentru îngrijirea unor pacienţi cu alte afecţiuni urologice, care au fost internaţi în ICUTR Cluj-Napoca prin grava încălcare a legii", arăta Ungureanu.



La începutul lunii noiembrie, conducerea Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a cerut ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, să găsească o soluţie pentru a ajuta unitatea sanitară - care are conturile poprite din cauza unei datorii de 2 milioane de lei - acumulate de pe vremea fostei conduceri - să îşi depăşească problemele fără să fie obligată să treacă în subordinea Spitalului Judeţean Cluj, lucru care ar duce la pierderea statutului de institut şi a personalităţii

Mai jos puteţi citi interpelarea lui Ungureanu la adresa lui Florian Bodog din data de 7 martie 2017 care s-a transformat în sesizare la DIICOT.