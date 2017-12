Primele zece filme confirmate la TIFF 2018

“Foxtrot”, câștigător al Leului de Argint la Veneția, este semnat de Samuel Maoz, regizorul filmului „Lebanon” (Leul de Aur la Veneția 2009) și membru al juriului TIFF în 2010. În „Foxtrot”, Maoz combină drama pe muchie de cuțit și comedia neagră cu accente absurde într-o fabulă despre destin, prin prisma unei familii isreliene care își pierde copilul în conflict. În rolul principal reîntâlnim un actor „perfect capabil să sugereze furtuni de sentimente doar din ochi” (AV Club) - Lior Ashkernazi, văzut la TIFF în „Big Bad Wolves” și „The Wanderers”.

Prezent de două ori în competiție oficială a festivalului cu „Either Way” și „Paris of the North”, Hafsteinn Gunnar Sigurdssonrevine la TIFF cu „Under the Tree”, proiectat în secțiunea Orizzonti la Veneția și premiat la festivalurile de la Zurich și Hamptons. „Under the Tree” este o tragicomedie construită în jurul unui copac mare și frumos din curtea unei familii, care face umbră fix pe locul de bronzat al vecinilor. Războiul e declarat, iar conflictul escaladeaza dincolo de orice limite.

„Love and Bullets / Ammore et malavita” este un muzical original despre Mafia semnat de frații Maretti, prezentat în competiția oficială de la Veneția. Plasat în periculosul Napoli și populat de bande rivale, filmul povestește despre înscenarea morții unui șef mafiot și incredibila întâmplare ca singurul martor incriminator să fie iubirea demult pierdută, dar deloc uitată, a ucigașului trimis să facă curățenie.

Muzică avem și în „Nico, 1988”, scris și regizat de Susanna Nicchiarelli, dar filmul biografic despre Christa Päffgen, una dintre muzele lui Andy Warhol și solistă în formația Velvet Underground, este mai mult de atât. Câștigător al premiului secțiunii Orizzonti de la Veneția, filmul se focusează pe ultimul turneu al artistei și “funcționează nu doar ca portretul unei personalități complexe, dar arată și costurile îndrăznelii de a fi nonconformist” (Screendaily). „Preoteasa întunericului” este interpretată magistral de actrița daneză Trine Dyrholm, iar alături de ea o regăsim și pe Anamaria Marinca.

Tot din secțiunea Orizzonti vine la TIFF 2018 documentarul-șoc „Caniba”, câștigătorul premiului special al juriului. Regizat de antropologii Lucien Castaing-Taylor și Verena Paravel (Leviathan), „Caniba” explorează cu un curaj extraordinar viața canibalului japonez Issei Sagawa și este „o experiență inconfortabilă, dar fascinantă” (The Hollywood Reporter).

Distinsă cu Premiul Publicului la festivalurile de la Veneția și Ierusalim, comedia neagră a lui Savi Gabizon, „Longing”, e povestea unei nunți improbabile și a unui unui bărbat care învață să devină tată, după ce află de moartea fiului pe care nu a știut că îl are.

În „Candelaria”, câștigătorul juriului secțiunii Venice Days, regizorul Jhonny Hendrix Hinestroza pune o cameră de filmat în mâinile unui cuplu de septuagenari care trăiesc de pe azi pe mâine, în Cuba, pe timp de criză economică. Cei doi regăsesc pasiunea privindu-se prin ochiul nou al obiectivului, dar jocul devine problematic atunci când filmulețele lor ajung pe mâna unor dealeri.

De la Festivalului Internațional de la San Sebastian vine „Life and Nothing More”, câștigător al premiului FIPRESCI, a cărui imagine o semnează Barbu Bălășoiu (Sieranevada, Charleston). Este cel de-al doilea film al regizorului António Méndez Esparza (Aqui y allá) care a decis să lucreze doar cu actori neprofesioniști pentru a face radiografia unei comunități sărace din nordul Floridei, văzută prin ochii lui Andrew, un tânăr de 17 ani, aflat la primele sale audieri după ce a fost prins spărgând mașini.

„Un film fantastic, alegoric și profund poetic” (El Mundo), „Giant / Handia”, regizat de Jon Garano și Jose Mari Goenaga, a fost premiat la San Sebastian cu Premiul Juriului pentru povestea plasată în secolul XIX a celui mai înalt om din lume și faima care dezbină chiar și cele mai unite familii.

Tot despre fragilitatea familiei vorbește și filmul regizat de argentinianul Diego Lerman, „A Sort of Family”, câștigătorul marelui premiu la Chicago și al premiului pentru cel mai bun scenariu la San Sebastian, cu Bárbara Lennie („Magical Girl”) în rol principal.