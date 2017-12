Sute de copii sunt abuzați anual în județul Cluj

În România, în fiecare oră, doi copiii sunt victime ale unei forme de violență. Doar în județul Cluj, anul trecut, au fost înregistrate 201 de cazuri de abuz, iar, de cele mai multe ori, persoanele care își bat joc de cei mici, sunt chiar părinții, bunicii sau alte rude, care ar trebui să îi iubească și să îi ocrotească.



Abuzurile sunt din ce în ce mai multe

În urmă cu câțiva ani, într-o localitate de lângă Dej, o fetiță de doar 14 ani era violată de un prieten de-al familiei, apoi bătută crunt de tatăl ei vitreg, sub privirile nepăsătoare ale celei care i-a dat viață. Asta se întâmpla în anul 2014. Ea a fost unul dintre cei 212 copiii care au fost abuzați în acel an, cei mai mulți din ultimii 5 ani, și unul dintre cei 27 de copii abuzați sexual, care acum figurează doar ca niște cifre. Ei acum fac parte dintr-o statistică tulburătoare.

Într-un raport explicativ, lansat sub numele „De ce lovim copiii” sunt ilustrate aceste statistici care, de la an la an, ar trebui să fie din ce în ce mai îngrijorătoare. Semnalele de alarmă sunt multe, soluțiile puține.

„Anual, în țara noastră numărul de abuzuri raportate crește aproximativ cu 1000 de cazuri, deși populația de copiii continuă să scadă”, este explicat în raport.

În județul Cluj, în ultimii cinci ani, cazurile în care copiii au fost victime ale abuzurilor, au fost neglijați sau exploatați a variat. În anul 2012, au fost raportate 195 de cazuri, la fel și în anul următor. În anul 2014 a fost apogeul, ajungându-se la 212 cazuri raportate. În anul 2015 a fost vorba de 196 de cazuri, iar anul trecut au ajuns în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 201 micuți.

Răniți de cei care ar trebui să îi iubească

La bunici, în propria casă, în casa concubinului mamei sau a concubinei tatălui, la rudele tatălui sunt doar câteva dintre locurile trecute într-un tabel în evidența DGASPC unde copiii, din cauza abuzurilor la care au fost supuși au încetat să fie copiii. În total, în ultimii 5 ani, au fost raportate 798 de cazuri de copii abuzați, neglijați sau exploatați. Fie că au fost bătuți, neglijați, violați, au fost folosiți pentru a comite infracțiuni, au fost obligați să se prostitueze, cele mai multe dintre incidente s-au întâmplat în sânul familiei. Ori de către părinții lor ori sub ochii celor care le-au dat viață. Mai exact, este vorba de 685 de cazuri. 86% din cazurile raportate de abuz asupra copiilor au avut loc în familie.

„Costul mediu estimat la nivelul anului 2016 pentru un copil scos din familie din cauza abuzului este de 7.154 de lei/lunar pentru Centrul Rezidențial pentru Copilul Abuzat-Adăpost Perlino”, au declarat reprezentanții DGASPC.

În acest caz, anul trecut s-au cheltuit 85.848 de lei, pentru un singur copil. Asta înseamnă 19.000 de euro pe an, pentru un singur copil. Însă, aceste sume pot să varieze, în funcție de investițiile care sunt făcute în fiecare centru în parte.

„În anul 2016 contribuie și la faptul că au fost făcute lucrări de renovare, consolidare, mansardare etc. Acei bani se adaugă la numărul total de copiii și se împarte la fiecare copil pentru a stabili costul. De asemenea, salariul personalului, mâncarea, excursiile, totul se adaugă la cheltuielile pe centru și se împarte la numărul de copii”, a declarat Daniel Tămaș, directorul general DGASPC.

Reprezentanții DGASPC au mai declarat însă că anul acesta costurile vor fi mai mici, însă tot va fi nevoie de o sumă între 2000 și 3000 de lei lunar pentru fiecare copil