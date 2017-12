Încă un lac de levigat la Pata Rât. Activist: Stația de osmoză va fi inundată de lichidul toxic

“Planul Tișe are probleme serioase. În 28 noiembrie Tișe spunea că CJ a închiriat 5200mp pentru instalații, una pentru tratarea levigatul concentrat și alta pentru decantarea lacului de levigat. Dar instalația cu osmoză inversă care o să curețe doar levigatul concentrat și care presupune montarea a două bazine de decantare de 550 mc, are nevoie de 3600mp. E clar că pe spațiul rămas de 1600mp Tișe nu are unde să instaleze două bazine de decantare mari (în studiul celor de la Universitatea Tehnică de la Timișoara se vorbește de două bazine de 1000mc) plus restul instalației. Instalația cu osmoză inversă nu are capacitatea să gestioneze debitul Râului Negru, care curge acum nestingherit către Apahida, acum și cu un bonus de afluent de levigat concentrat”, spune Szakáts István.

Acesta vine şi cu câteva soluţii.

“Tișe ar trebui să oprească Râul Negru care curge acum din lac, ca cei cu stația de osmoză inversă să poată să capteze levigatul concentrat. Dar asta nu numai că nu se întâmplă - din 29 noiembrie - dar Tișe nici nu o să o poată face, cu toate că în 28 noiembrie spunea că a lăsa scurgerea e caz penal. Nu o să poată să dacă din două motive: teren, debit. Tișe ar trebui să facă un stăvilar în amonte de podul sub care acum deja a trecut lacul. Dar terenul în amonte de pod nu-i aparține. Și până îl obține, e iarnă cu zăpezi, apoi primăvară cu ploi. Tișe ar trebui să poată să controleze debitul ca să nu dea prea mult levigat spre stația de osmoză. Pentru asta ar trebui să controleze afluenții lacului. Dar asta nu o să poată să facă, pentru că nu are acces pe terenuri. În concluzie: stația de osmoză inversă - pusă în funcțiune în cel mai bun caz la început de februarie o să fie tot timpul inundată de lacul de levigat din amonte pe care Tișe nu-l poate controla. Și levigatul va curge. O să curgă dosarele penale? După o vreme. Cei afectați pot să facă bărcuțe de hârtie din ele și să le lanseze pe Râul de Levigat. Bărcuțele nu o să oprească levigatul și nici nu o să-i repare sănătatea, refacă pământurile, și mai ales nu o să reabiliteze o zonă a cărei dezvoltare e compromisă”, mai spune activistul.