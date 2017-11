Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a găsit în propria casă un dispozitiv de înregistare

Carmen Dan a precizat că a găsit dispozitivul de înregistrare audio în momentul în care a vrut să-şi pună telefonul la încărcat în priză, iar faţa prizei s-a desprins.

"Era un dispozitiv în perete. Nu era un dispozitiv la vedere pe care să îl poţi vedea în mod normal. Am considerat că este un aspect care are atribuţiile şi competenţa necesară. Am descoperit dispozitivul azi-după amiază, când am vrut să pun telefonul în priză. După-amiază. După şedinţa de Guvern. Dispozitivul nu era vizibil, consider că este o precizare importantă. La domiciliu este spaţiul meu privat. Este un dispozitiv funcţional", a declarat Carmen Dan, la Realitatea Tv.

Ministrul de Interne a precizat că a anunţat imediat poliţia şi că a făcut plângere.

Carmen Dan a mai spus că nu beneficiază de pază. "Nu am pază, nu am SPP, nu stă niciun poliţist în faţa locuinţei mele. Am considerat că nu este necesar. Am şofer. Plec de acasă de la domiciliu cu maşina de serviciu, revin la domiciliu. Este un spaţiu privat. Nu se pune problema ca un serviciu, SPP, să intre în spaţiul meu privat", a declarat Carmen Dan.

"S-a făcut o verificare acasă şi doar ce au plecat cei de la poliţie, care au făcut cercetarea la faţa locului. Există deja un număr de înregistrare la Parchetul General, cel puţin aşa sunt informaţiile mele în acest moment. Din ce mi s-a spus, sunt primul demnitar care găseşte un microfon în spaţiul privat în care locuieşte şi am procedat aşa cum era normal", a completat ministrul, potrivit Mediafax.

Carmen Dan a precizat că locuinţa unde locuieşte cu fiul său este închiriată în nume propriu de câteva luni de zile.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu este vorba de o locuinţă RA-APPS.

Carmen Dan a fost numită ministru de Interne la începutul acestui an şi este membru CSAT.

Dosar penal pentru violare de domiciliu

Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu şi violarea vieţii private după plângerea făcută de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a sesizat poliţia după ce a găsit un dispozitiv de înregistrare în locuinţa unde stă cu chirie, potrivit IGPR.

"Urmare a unei sesizări, în această după amiază, o echipă operativă din cadrul Poliţiei Române s-a deplasat la domiciliul ministrului de Interne, unde a efectuat cercetare la faţa locului, a identificat şi ridicat un dispozitiv, care urmează a fi expertizat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art 224 şi art 226. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", transmite Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Parchetul General a deschis dosar penal pentru violare de domiciliu

Parchetul General a deschis, miercuri seara, dosar penal în cazul ministrului Carmen Dan pentru violare de domiciliu, după ce ministrul a găsit în casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns într-o priză.

"În cursul zilei de astăzi, 29 noiembrie 2017, în urma sesizării formulate de ministrul de Interne, s-a constituit o echipă operativă care s-a deplasat la domiciliul demnitarului, unde a fost efectuată o cercetare la faţa locului, în urma căreia a fost identificat şi ridicat un dispozitiv care urmează a fi expertizat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 224 şi art. 226 Cod penal. Cercetările continuă sub coordonarea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", transmite Parchetul general, într-un comunicat de presă, informează Mediafax.

Cele două articole din Codul Penal fac referire la infracţiuni privind violarea de domiciliu, infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private.

Dispozitivul de înregistrare găsit de ministrul Afacerilor Interne în locuinţa sa provine, din primele informaţii, din zona privată, fiind vorba de un "dispozitiv ieftin, care poate fi cumpărat cu 200-300 lei de pe orice site", potrivit purtătorului de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.