Electric Castle concurează cu Coachella pentru un premiu important

Coachella și Sundance Film Festival, aceștia sunt competitorii cu care Electric Castle concurează ca finalist la FestX Awards, categoria Best Use of Technology at a Festival. Competiția promovează festivalurile ca loc al inovației în toate domeniile și premiază anual acele evenimente din lume care reușesc să aibă un impact pe termen lung în industrie. Electric Castle s-a calificat în finală pentru modul curajos în care a aplicat în premieră, în România și Europa de Est, tehnologii noi, de la brățările RFID până la întreaga structură logistică a festivalului într-un locație istorică. Gala FestX Awards va avea loc în 13 decembrie, la Las Vegas.

O lună mai târziu se vor decerna European Festival Awards. Nominalizat, al 5-lea an consecutiv, printre cele mai bune evenimente de profil din Europa, Electric Castle concurează la categoria „Best Medium-Sized Festival” alături de evenimente cu o vechime considerabilă în industrie.

Încă de la prima ediție, Electric Castle a impus un stil curajos, creativ și atipic în comunicarea cu comunitatea de fani, iar acest lucru a fost remarcat în ultimii 3 ani la cele mai importante competiții ale industriei de profil din țară.

În noiembrie, festivalul a primit Golden Excellence Award la categoria „Cultură” și titlul de PR Innovator of theYear pentru campania „Rain or Shine”. Electric Castle a reușit să convingă mii de participanți să se implice în strângerea de fonduri ce sunt deja folosite pentru a aduce lumină în casele a zeci de familii ce trăiesc în locuri izolate. Proiectul beneficiază de 30.000 de euro și va schimba stilul de viață a 26 de familii din 10 județe din România.

Electric Castle va anunța în curând primii artiști ce vor cânta la ediția din 2018. Până atunci, peste 15.000 de fani și-au confirmat deja prezența la Bonțida, prin abonamentele achiziționate în ultimele săptămâni.