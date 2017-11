Sancțiunile pentru editurile care nu au transmis la timp manualele nu au fost încă aplicate

"Nu am aplicat încă sancțiunile pentru că sunt două edituri care în câteva județe nu au transmis la timp manualele. Sancțiunile de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere se vor aplica în momentul în care vor ajunge manualele și vom vedea perioada de timp de la data pe care prin contract și-au asumat-o editurile, adică 17 noiembrie, până în momentul în care ajung aceste manuale în unitățile școlare. Din informațiile mele, săptămâna aceasta vor ajunge toate manualele și din partea celor două edituri care au avut un număr mai mic la anumite discipline, însă în momentul în care vom finaliza vom comunica public, așa cum am comunicat public și valoarea contractelor și tot ceea ce am plătit pentru aceste manuale de clasa a V-a", a precizat Liviu Pop, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, față de anii trecuți, situația manualelor este mai bună, având în vedere că licitația a fost începută în luna martie.

"Situația este mult mai bună față de anul trecut, față de acum doi ani sau față de acum cinci ani, în sensul în care manualele au ajuns într-un timp relativ scurt având în vedere licitația care a fost începută în luna martie a acestui an", a precizat ministrul Educației.

Întrebat dacă nu este o risipă faptul că o parte dintre manuale nu au ajuns la elevi de la începutul anului școlar, ministrul a susținut că acestea vor putea fi folosite și în anii următori, din prima zi de școală.

"Nu e nicio risipă când vorbim de investiție în educație. Aceste manuale vor fi și anul viitor pentru copiii din clasa a V-a, la timp. Evident că durata de folosire a unui manual este de patru sau cinci ani de zile, în funcție de perioada în care au fost semnate contractele, fapt pentru care eu regret că nu am avut manualele la începutul anului școlar pentru toți copiii, și toate manualele. (...) Vestea bună e că de anul viitor toți copiii vor avea toate manualele la începutul anului școlar pe băncile școlii, iar în același timp toți părinții, elevii și profesorii vor decide ce manuale au nevoie", a mai spus ministrul Liviu Pop, care a participat joi la lansarea studiului "O privire asupra participării la educație folosind analiza pe cohortă", eveniment organizat de Ministerul Educației Naționale și UNICEF România, iformează Agerpres.