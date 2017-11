Clujeanca Daciana Loi a fost premiată pentru ajutorul pe care îl oferă copiilor

Daciana Loi este o profesoară din Huedin, care își ocupă timpul liber oferind unor copiii, cu care viața a fost prea dură, o mână de ajutor. Lună de lună, cu mașina încărcată, merge în vizită la cei aproape 50 de copiii pe care îi are în vedere și le duce un coș de cumpărături, strictul necesar. Pe lângă asta, încearcă să le ofere haine, cărți și toate cele trebuincioase pentru a avea o copilărie (mai) fericită.

Povestea Dacianei și ai celor 50 de copiii începe în urmă cu patru ani, din dorința de a face bine. Acum, a devenit dependentă de zâmbetele și îmbrățișările lor calde. Însă ceea ce face ea este prea mult pentru un singur om, așa că are ajutorul constant a Timeei Vincze și al lui Lucian Torok. De asemenea, o mână de oameni cu suflet mare donează lunar o sumă modică pentru ca cei mici să primească în fiecare coșul care le este atât de necesar.

„Merg lunar să îi văd, pe toți. Merg la ei și dacă nu mă duc mi se face dor de ei. Oameni care știu ce fac, îmi spun cazurile, însă nu suport să îmi spună cineva: Nu-i iei și pe ăia? Că am auzit de ei. Nu îi iau până persoana care m-a contactat nu îmi spune ce a făcut ea pentru micuți. Ce a făcut să îi ajute, un minim de efort. Și apoi merg și eu și fac ce pot. Lunar le duc alimentele de bază, un coș de cumpărături. Dar dacă aflu că nu au papuci sau tigaie, spre exemplu, îi ajut și cu asta. Și problemele medicale mi le comunică mie și încercăm să le rezolvăm. Pentru coșul lunar de alimente mă bazez pe sprijinul grupului Crăciunei și Crăciunițe, unde fiecare membru al grupului își asumă 20 de lei pe lună, pe care să îi doneze. Nu e mult, e cât un pachet de țigări. Sunt banii pe care mă pot baza. Peste aceste fonduri mai vin oameni de bine, oameni buni, care virează o anumită sumă în contul asociației umanitare pe care o am. Mai sunt și firme care vor să sponsorizeze pe baza unui contract de sponsorizare”, povestește Daciana Loi.

În urmă cu un an, Daciana a realizat cel mai amplu proiect la care a lucrat până acum. A început lucrările unui centru de terapie pentru copiii cu nevoie speciale, un centru care era mai mult decât necesar pentru zona Huedinului.

„În Huedin am identificat nevoia unui centru de terapie pentru copii cu nevoi speciale. Ei nu aveau unde merge în Huedin să facă terapie recuperatorie. Există școala specială, dar dacă nu erau înscriși nu puteau participa, așa că mergeau la Cluj. Totul a pornit de la lansarea cărții Insomnii a scriitoarei Irina Binder. Am primit o sponsorizare din vânzarea cărților și, văzând că am o sumă mai mare de bani, am zis că e timpul să facem un centru. Și am reușit. E o parte din sufletul meu în proiectul acesta. Sunt fericită că acum avem o sală de kinetoterapie, gimnastică medicală și o sală de ergoterapie, logopedie, consiliere psihologică, art-terapie, meloterapie. Avem copiii și din județul Cluj și din județul Sălaj, care vin la terapie. Terapia este gratuită, oferită de voluntari”, explică profesoara.

Astfel, premiul pentru tot binele pe care l-a făcut a fost o recunoaștere la care Daciana Loi nu s-a gândit. Singura ei recompensă până în acest moment a fost cea sufletească. În curând profesoara împreună cu cei care o ajută va începe o nouă campanie. Fiindcă se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun îi va vizita pe micuți și le va duce ghete și haine groase. Orice ajutor este bine-primit pentru ca micuții să simtă cu adevărat atmosfera Crăciunului. Cei care doresc să facă o faptă bună pot să doneze o sumă cât de mică în contul asociației umanitare:

Cont Euro: RO97BTRLEURCRT0282041001

Cont RON: RO50BTRLRONCRT0282041001

Titular cont: Asociația Umanitară „Dreptul la viață Huedin”