Un familion de surprize pe scena Târgului de Crăciun din Piața Unirii

Pe lista celor mai sonore nume de artiști se numără: Voltaj, Smiley, Mirabela Dauer, Analia Selis, Robin and the Backstabbers, Fără Zahăr, Moonlight Breakfast.

Ce ne aduce weekendul 24 - 26 noiembrie

Ziua de 24 noiembrie vine cu trei mari surprize din partea organizatorilor Târgului de Crăciun:

Deschiderea oficială a Târgului împreună cu aprinderea luminilor de Crăciun din Piața Unirii; Concertul Young & Famous Orchestra cu spectacolul “Lights of joy” care acordă un accent deosebit muzicii clasice, ca parte însemnată a vieții culturale românești. Aceștia își doresc să îmbine conceptul de concert simfonic cu abordarea modernă a tânărului ascultător. Pe scena de la Cluj, artiștii vor încerca să redea sărbătorile anilor `60 punând accentul pe familie și pe atmosfera din casă; Lansarea oficială a videoclipului trupei Hara, care se numește sugestiv „Ne vedem la Cluj”. Îl vom urmări împreună cu membrii trupei și vom cânta unele dintre cele mai îndrăgite piese ale acestora.

Distracția continuă pe parcursul întregului weekend: spectacolul de teatru oferit de Reactor Cluj, intitulat „Proteine Fluorescente” - în data de 25 noiembrie, “Povești la gura sobei” oferite de Asociația Urbannect - în data de 26 noiembrie, Școala de muzică Voltaj Academy și trupa Voltaj în aceeași dată.

Vă așteptăm în “format complet de familion” la deschiderea Târgului de Crăciun și la evenimentele din 24 noiembrie până în 31 decembrie. Am pregătit evenimente pentru întreaga familie: ateliere la Căsuța lui Moș Crăciun, concerte de muzică ușoară și colinde, teatru, spectacol de tango interactiv, concerte de muzică clasică, folk, spectacolul pentru cei mici FROZEN - Tărâmul de Gheață. Programul complet îl găsiți pe site-ul nostru: www.familiondecraciun.ro și pe materialele de la Centrul Info din Piața Unirii - declară Mihai Oprean, coordonatorul Târgului de Crăciun.

Ce surprize ne așteaptă pe tot parcursul Târgului

Conceptul nou al Târgului de Crăciun pune accent pe placul tuturor membrilor din familie, astfel că indiferent de vârstă, gusturi și capricii, programul evenimentelor este gândit pentru a-i bucura pe toți.

Pentru membrii ceva mai zburdalnici, concertează: Voltaj, Robin and The Backstabbers, Byron, Fun Factory, Admiral C4C, Școala de muzică The Beat.

Pentru iubitorii de Jazz și ritmuri dansante: Moonlight Breakfast, Blue Velevet, Bluejays, Petra Aker, Two to Tango.

Pentru cei cu cele mai variate gusturi: Smiley, Proconsul, Vunk, DJ LE Minion, DJ Vlad Bretan, Mirabela Dauer, Bosquito, Trupa Natif, Analia Selis, Monica Anghel, Școala de Muzică Voltaj Academy, Seven, Artschool, Urbannect: Povești la gura sobei.

Iar pentru cei mai tineri și veseli omuleți din familie, programul Târgului se arată plin de surprize: Tărâmul de Gheață Musical, Căsuța lui Moș Crăciun cu ateliere creative pentru cei mici, Tramvaiul lui Moș Crăciun, Famous ART.