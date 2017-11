Aveți grijă la „țeparii” de pe internet! Multe persoane care au făcut cumpărături online au rămas și fără produse și fără bani

Mulți clujeni au rămas fără produse sau fără bani. Au primit altceva decât au comandat, iar unii nu au deloc încredere să cumpere online.

„Eu am avut două întâmplări neplăcute cu un site. Am comandat un produs pe care l-am plătit, iar ei au uitat să îl trmită, iar a doua oară am comandat un produs după care mi-au spus că nu au pe stoc. Însă acest lucru l-am aflat abia după ce am sunat fiindcă nu înțelegeam de ce nu sosește produsul. Din fericire mi-au fost restituiți banii”, a spus Ioana Galea.

Alți clujeni au comandat produse pe care nu le-au mai primit niciodată.

„Am comandat o plită la începutul lunii și încă nu mi-a ajuns. Am sunat de câteva ori, dar nu am primit coletul. Am făcut retur fără să o văd”,

Din păcate, alții nu au fost suficient de norocoși. Au rămas și fără bani și fără produse. Polițiștii clujeni ne avertizează în legătură cu problemele care pot apărea în cazul unei comenzi pe internet și ne dau câteva sfaturi, mai ales că acum urmează sezonul reducerilor.

„Cumpără din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoști sau pe care le-ai mai folosit și verifică rating-ul vânzătorilor pe site-urile de comerț online. Introdu adresa site-ului pe care intenționezi să efectuezi plata și nu da click pe link-uri primite pe mail. În unele situații, aceste link-uri te pot direcționa către site-uri false, care imită perfect site-urile comercianților. Înainte de a introduce datele cardului bancar, asigură-te că site-ul este securizat: în stânga sus va apărea un lacățel care va indica faptul că respectivul site este securizat iar adresa site-ului va incepe cu HTTPS. Este important să deții un sistem de operare actualizat și un antivirus, de asemenea actualizat iar firewall-ul să fie activat. Există programe informatice care pot înregistra caracterele tastate, astfel datele cardului bancar precum și alte date de identificare sau autentificare pot ajunge în posesia unor persoane neautorizate”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj într-un comunicat de presă.

Polițiștii îi mai îndeamnă pe cumpărători să utilizeze carduri de credit în momentul în care cumpără online, datorită faptului că acestea au politici stricte în ceea ce privește siguranța banilor. În cazul în care produsul comandat nu este cel dorit, emitentul cardului poate să returneze banii.

Desigur, toate documentele referitoare la plătițe făcute online trebuie păstrate.

Reprezentanții IPJ Cluj dau și o listă a lucrurilor de care trebuie să ne ferim în momentul în care facem comen zi online: să nu completăm nicăieri codul PIN al cardului, să nu transmitem datele cardului prin mail, să nu deschidem atașamente de la persoane necunoscute de la persoane necunoscute și să nu trimitem bani în avans.