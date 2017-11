Cum ajung interlopii în relații cu politicienii. Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a primit cash 225.000 de euro de la un proxenet

Un ardelean din Blaj plecat în Italia pentru prima oară în 1999, deci în urmă cu 18 ani, a ajuns să conducă una dintre cele mai importante rețele de proxenetism care a activat în zonă, au descoperit procurorii DIICOT Alba Iulia. Este vorba de Cristian Sorin Ioan Boitor.

Datele strânse de anchetatori arată că perioada anilor 2001-2002 a fost cea când Boitor a început să se implice în proxenetismul internațional, acționând pe relația România (de unde proveneau fetele) – Italia (unde se practica prostituția), fiind ajutat în activitățile de recrutare și de supraveghere a acestora la stradă, în Italia, și de alte persoane.

O parte din banii obținuți din proxenetism au fost băgați de Cristi Boitor în afaceri imobiliare, mai exact în achiziția de terenuri. Conform rechizitoriului, pe 29 noiembrie 2013, Boitor împreună asociații lui din zona imobiliară, Paul Buna și Ionuț Adrian Prigoană, a achiziționat în cote egale, de la Alin Tișe, în prezent președinte al Consiliului Județean Cluj, și Florin Bogdan Suciu două parcele de teren situate ambele în Cluj-Napoca, str. Romul Ladea, una în suprafață de 1.181 metri pătrați și una în suprafață de 911 metri pătrați, cu suma totală de 450.000 euro.

Cu privire la prețul de vânzare, potrivit contractului, prețul parcelei în suprafață de 1.181 mp, a fost în sumă de 225.000 euro, care s-a achitat integral în euro, în numerar, la data încheierii contractului, anterior semnării acestuia.

Alin Tișe: „Nu mi s-a părut nimic în neregulă că au plătit cash“

Contactat de România liberă, Alin Tișe a explicat contextul în care a ajuns să vândă terenul lui Boitor și asociaților lui. „Nu a fost o relație de afaceri. Eu doar am vândut un teren către niște tineri. Nu sunt eu vinovat pentru ce a făcut Boitor. Nu mi s-a părut nimic în neregulă că au plătit cash (suma în discuție era de 225.000 de euro – n.r.) pentru că era vorba despre trei persoane care doreau să facă investiții imobiliare. Eu am discutat cu primii doi, cel de-al treilea (Boitor – n.r.) a venit doar la semnarea actelor. Recunosc că atunci m-am interesat despre cei care au venit la mine printre alți dezvoltatori imobiliari și am aflat că ei mai făcuseră un proiect, deci m-am gândit că bagă niște bani ca să dezvolte un alt proiect. Nu era nimic ilegal atunci să plătești cash. Nu mi s-a părut exagerată suma care mi-a fost adusă cash (225.000 euro – n.r.). Îmi aduc aminte că atunci când am fost cu soția să depunem banii la bancă, când s-au verificat banii s-a constatat că o bancnotă era falsă și banca a chemat poliția, iar noi am făcut plângere atunci pe loc”, a declarat Alin Tișe.

Totuși, chiar dacă nu a comis o faptă penală, ținând cont de declarațiile celor audiați, apare ca surprinzătoare lejeritatea cu care președintele Consiliului Județean, pe atunci senator, a acceptat să încaseze cash o sumă de cuantumul celei precizate mai sus fără să-și pună niciun semn de întrebare vizavi de originea banilor. Asta în condițiile în care este de notorietate că dezvoltatorii imobiliari importanți nu plătesc banii în pungă.

Boitor a devenit ulterior și clientul cabinetului notarial al soției lui Tișe, pentru mai multe acte care țin chiar de terenul vândut.

Atât Alin Tișe cât și soția acestuia au fost audiați anul trecut la DIICOT Alba Iulia în calitate de martori, cabinetul notarial al soției depunând la dosar contracte de vânzare-cumpărare și antecontractele încheiate de Boitor și asociații săi pentru apartamentele construite și vândute pe terenul cumpărat în condițiile precizate anterior.