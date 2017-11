Zeci de ore în sala de sport pentru un corp perfect. Laura Lupea: „Oamenii își băteau joc de mine că sunt prea slabă”

Laura Lupea în urmă cu doi ani era o fată subțirică și plăpândă. La 21 de ani cântărea doar 38 de kilograme. Asemenea unui copil, iar oamenii își băteau joc de ea. O agresau verbal pe stradă, necunoscuți.

„Sportul este pentru toți cei care își doresc să facă o schimbare”

„Mai mănâncă ceva”, era una dintre replicile pe care le auzea zilnic. Astfel, după ce a ajuns la facultate la Cluj, a început să meargă și la sală. Respecta orele de antrenament cu sfințenie. În fiecare zi la ora 16:00, era prezentă în fața sălii, cu echipamentul în ghiozdan. Apoi, oamenii au acuzat-o iar. Îi spuneau că nu trebuie să meargă la sală fiindcă e slabă. Societatea are tendința să creadă că doar cei care au prea multe kilograme trebuie să fac sport. Însă sportul este pentru toți cei care își doresc să facă o schimbare.

„Când eram mai slabă, oamenii râdeau de mine. Strigau după mine pe stradă. Așa privesc oamenii problema. Nu se gândesc ce e în spate. Și cu toate astea m-au ambiționat mai tare să merg la sală și să le demonstrez că nu au dreptate. Singura persoana care m-a încurajat a fost tatăl meu. El îmi zicea să merg la sală. Restul mă întrebau de ce merg la sală? Că sunt slabă și nu am nevoie. Dar mergeam la sală fiindcă îmi plăcea. Am mers de câteva ori, mi-a plăcut, am făcut mii de greșeli, dar am avut personae care mi-au atras atenția și m-au corectat. foarte mult. Și când mă gândesc că eu am fost scutită de sport timp de opt ani iinfcă îmi era lene să îmi car echipamentul cu mine la școală…”, râde antrenoarea.

După doi ani de muncă intensă, în care și-a schimbat în totalitate stilul de viață într-unul sănătos, a renunțat la munca de birou și a început să le insufle și altora dragostea pentru sport. Astfel, a devenit antrenor de fitness și în fiecare zi îi ajută și pe alții să calce pe urmele ei, să depună un efort, să își testeze limitele și să dea tot ce au mai bun din ei.

„Cred că e foarte important sa îți setezi un obiectiv. Să știi ce vrei. Mulți oameni vin la sală și nu știu ce vor. Unii vor să slăbească, alții să depună masă musculară, iar unii doar să aibă mai multă energie pe parcursul zilei. Cred că e foarte important să setezi un obiectiv realist. Să nu te aștepți să pui 3 kg de masă musculară într-o lună. Nu se poate. La fel e și cu slăbitul. Nu dai jos 5 kg într-o lună, fiindcă nu e sănătos. Trebuie să ne bucurăm de fiecare reușită a noastră, poate am făcut cu două repetări în plus, am făcut exerciții cu mai multe kilograme. Să ne bucurăm de orice pas pe care îl facem înainte. După ce îți atingi obiectivul îți setezi altul, mai sus. Și nu doar din punct de vedere fizic, ci și psihic. Să te concentrezi mai tare. Eu mă concentrez foarte tare pe ceea ce faci atunci când merg la sală. Nu mă gândesc la problemele de acasă sau la locul de muncă”, explică Laura.

Alimentația și sportul merg mână în mână

Alimentația este de asemenea un element important, iar Laura încearcă să îi facă pe clienții ei să înțeleagă că sportul nu poate produce o schimbare dacă nu avem grijă și ce băgăm în gură.

„Alimentația și sportul merg mână în mână, trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm. Dacă vrei un abdomen lucrat, nu e nicio problemă. Cu toții avem abdomen, însă se ascunde sub stratul de grăsime. Nu e deloc greu să faci asta”, a spus tânăra.

Cu toate că acum îi învață pe alții ce a fost ea nevoită să învețe de una singură, mergând la sală, făcând greșeli, ea nu a renunțat la antrenamentul ei, care este pentru ea un ritual sfânt.

„Mă antrenez de 6 ori săptămână. Duminica iau o pauză, nu merg la sală. Ar trebui să mai reduc antrenamentele, dar nu mă pot abține. Antrenorii nu se nasc așa. Unii poate fac sport de la vârste mici, dar alții, cum am fost eu, pot să nu aibă înainte nicio treabă cu sportul, dar vor să își schimbe viața”, a concluzionat Laura.