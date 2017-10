Coincidenţă? Şeful ISU Cluj recunoaşte că incendiile de la Pata Rât au fost puse intenţionat şi camerele de supraveghere nu au funcţionat exact în zilele în care a fost pus focul

“Începând cu anul 2016 am avut o serie de evenimente, incendii la groapa de gunoi de la Pata Rât, atât la cea aflată în conservare și care e în administrarea Consiliului Județean, cât și la platforma de stocare temporară, aflată în administrarea Primăriei Cluj-Napoca. În anul 2016, în această locație am avut 15 incendii, iar în anul 2017 au fost 29 până în momentul de față. Noi stabilim o cauză probabilă de incendiu. Cei care conduc intervenţia respectivă, la finalul acestei intervenţii, împreună cu Poliţia, fac o cercetare prealabilă. Se verifică camerele de luat vederi, se discută cu oamenii. Dacă se stabileşte de comun acord că acea cauză probabilă a fost acţiune intenţionată, Poliţia are obligaţia de a prelua acest aspect şi de a face investigaţii suplimentare. Doar ei pot face audieri de persoane şi aşa mai departe. La ultimele trei incendii, cauza probabilă a fost acţiune intenţionată. Dar şi în marea lor majoritate, incendiile din anul 2017 au avut drept cauză probabilă de incendiu acțiunea intenționată”, a afirmat Ion Moldovan.

El a mai spus că tocmai în zona în care au izbucnit incendiile nu funcționau camerele de luat vederi.

“La toate incidentele pe care le-am avut în ultima perioadă de timp am constatat, în urma cercetării cauzei de incendiu, că tocmai în zona unde a izbucnit incendiul, acele camere de luat vederi nu funcționau în acea perioadă. Am înțeles de la colegii noștri de la poliție că s-a deschis un dosar penal, este o cercetare în curs, așa că n-am să mă refer la mai multe aspecte legate de acest lucru”, a menționat șeful ISU Cluj.

De asemenea, el a afirmat că intervențiile la incendiile de la Pata Rât presupun și multe costuri.

“Încărcarea a fost foarte mare pentru noi din cauză că incendiile au fost foarte mari, cel puțin ultimele trei, au ars deșeurile cu flacără foarte mare pe o suprafață enorm de mare și pe un teren foarte accidentat. Oamenii care au fost acolo resimt aceste incendii. Când aud că avem incendii la Pata Rât încep să zâmbească. Fiindcă ştiu că încărcarea pe ei este foarte mare datorită faptul că stăm foarte mult timp acolo. Este o muncă titanică, se vede că după o intervenţie la Pata Rât sunt afectaţi, atât de mirosul care este acolo cât şi de depunerile de mizerie cu care vin în subunităţi. Mai ales pentru cei care sunt din municipiul Cluj-Napoca, pentru că la Pata Rât am avut echipaje din toate subunităţile, inclusiv de la Turda şi de la Dej am adus maşini. Stăm foarte mult timp acolo, ultima intervenție a fost de 8 ore. Eu am fost la două dintre aceste incendii şi te duci acasă cu un miros infernal, trebuie să te dezbraci afară, să mergi să faci duşuri multe până scapi de acel miros. Vă daţi seama şi colegii mei care stau acolo atâta timp şi sunt supuşi fumului şi gazelor toxice de acolo este o greutate pentru ei. În timpul acestor intervenții ni s-au defectat câteva mașini, care trebuie să fie duse în reparație, ni s-au spart o serie de furtune, multe, care trebuie schimbate, am făcut drumuri pentru alimentare cu apă de undeva de lângă gara din Someşeni”, a mai spus Ion Moldovan.

Şeful ISU Cluj a mai spus că se aşteaptă şi la alte incendii la Pata Rât.

“Am stabilit la ultimul incendiu, împreună cu primarul Emil Boc, două măsuri care, sper eu, să se rezolve în următorul interval de timp, şi anume prelungirea reţelei de hidranţi până în apropierea acestea platforme de stocare temporară. Această măsură ne-ar ajuta foarte mult datorită faptului că avem nevoie mare de apă acolo. A doua măsură, s-a stabilit de către factorii decidenţi din Primăria Cluj-Napoca să se facă o pază perimetrală a acestei platforme neconforme şi nu în ultimul rând, de a vizualiza cu camerele de supraveghere tot ce înseamnă groapă de gunoi. Sper din tot sufletul să putem să spunem că, odată luate aceste măsuri, nu vom mai avea incendii la Pata Rât, dar sunt reticent”, a mai spus acesta.

Problemele de la rampa de deșeuri de la Pata Rât sunt subiectul unor dispute între autoritățile locale.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Cluj a respins, recent, cererea Consiliului Județean (CJ) Cluj de declarare a stării de alertă în cazul rampei de deșeuri de la Pata Rât, afectată de alunecările de teren.

Pe 2 octombrie, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a afirmat că județul Cluj are cele mai multe probleme legate de mediu, în special cu rampa de gunoi de la Pata Rât.

“Pata Rât e un depozit care și-a sistat activitatea în 2010, care trebuia de foarte mult timp să fie închis. (...) Clujul este județul cu cele mai multe probleme. (...) Sunt șase depozite neconforme, care trebuie închise și la două dintre ele nici n-au început lucrările. (...) Este inadmisibil ca de aproximativ 7 ani de când am dat sistarea pentru acest depozit să nu se fi făcut nimic”, spunea Grațiela Gavrilescu.