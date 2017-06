Replica sfidătoare a viceprimarului Dan Tarcea după ce judecătorii au decis că Primăria a făcut abuzuri cu terenurile cedate gratuit în schimbul autorizaţiilor

În ultimii ani, sute de clujeni nu au putut să-și construiască o casă, dacă nu erau de acord cu cedarea unei părți din proprietatea lor, cu titlu gratuit, către municipalitate. Acum, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj au decis că această practică este una ilegală, și că Primăria Cluj-Napoca trebuie să plătească despăgubiri.

O familie din Cluj-Napoca a reușit să dovedească faptul că Primăria Cluj-Napoca are o practică, total nelegală, vecină cu șantajul, atunci când refuză să elibereze autorizațiile de construire, în lipsa unui acord de cedare, cu titlu gratuit, a unei părți a terenului, pentru drum.

Acum, viceprimarul Dan Tarcea spune că oricum, oamenii nu vor putea să-şi construiască nimic pe acele terenuri şi că de acum înainte, modernizarea străzilor va fi întârziată şi mai mult.

“ Nu le-am luat pentru distracţie şi nu le-am luat pentru mine sau pentru primar sau pentru cineva din primărie, ci le-am luat pentru comunitate . În condiţiile în care ne dorim să avem un oraş în care să putem circula şi în următorii ani, atunci clar trebuie să avem o viziune şi să spunem aici va trebui să avem o stradă de o anumită lăţime, aici va trebui să fie o anumită legătură între un cartier şi altul. Eu sunt de acord că trebuie să fie cu o justă şi prealabilă despăgubire, aşa a fost votat PUG-ul de către Consiliul Local, am primit toate asigurările şi din partea proiectantului PUG că lucrurile sunt în regulă şi din punct de vedere juridic, am avut şi avizul Ministerului Justiţiei şi Ministerului Dezvoltării, nu a fost ceva ce am făcut noi peste noapte. Pe acele terenuri oamenii nu vor putea construi pentru că ele sunt prevăzute în PUG, chiar dacă nu le donează Primăriei ele vor fi rezervate cu destinaţia de drum . Nu vor putea construi pe acele terenuri. Că nu vor mai fi în proprietatea noastră şi că vom întârzia cu facerea sau modernizarea unei străzi, dar el tot destinaţia de drum rămâne. În momentul în care vom face despăgubirea bugetul Clujului este limitat. Trebuie să ajungă banii şi pentru asfaltare şi pentru a despăgubi. De azi înainte, vor fi rezervate terenurile, chiar dacă nu vor mai fi donate. Să vedem ce decizie vom lua în perioada următoare. Nu am văzut motivarea instanţei, dar ne vom adapta la ce au decis instanţele”, a spus Tarcea joi la o emisune la radio.

