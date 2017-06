Armand Assante: Încerc să conving oamenii să vină în România şi să investească în cinematografie. Ce spune despre TIFF

Armand Assante a declarat, luni, la Cluj-Napoca la o întâlnire cu publicul în cadrul TIFF că România seamănă cu Italia, iar românii, prin temperamentul lor, cu italienii.

„Îmi place să fiu aici. Avem un film care are premiera, The Wanderers. Îmi place ţara voastră din foarte, foarte multe motive, în special datorită generozităţii oamenilor de aici. Cunosc România de prin anii 2000 când am fost invitat atunci la un concurs de frumuseţe. De atunci încerc să conving oamenii să vină în România şi să investească în industria cinematografică de aici. România este o ţară complexă, seamănă cu Italia. Temperamentele de aici se aseamănă, intelectul oamenilor se aseamănă. Am găsit unele scrieri ale românilor foarte interesante, în special pe Cioran, care m-a uimit cu modul în care funcţiona mintea lui”, a spus Assante.

Potrivit acestuia, la nivel mondial sunt multe probleme care ar putea să devină subiecte de cinema, susţinând că multe dintre secretele lumii pot fi dezvăluite prin intermediul cinematografiei.

„În privinţa optimismului meu, sunt acuzat că sunt un optimist incurabil şi pentru asta sunt un idiot. Sunt multe filme de cinci minute, făcute de studenţi, care pot spune mai multe decât orice film futuristic reailzat cu tehnologie futuristică. Sunt deci foarte optimist, pentru că tinerii pot să transpună emoţia şi să spună ce se întâmplă în lume prin cinematografie”, a afirmat actorul american.

Armand Assanta a precizat că efectele speciale nu sunt neapărat necesare, menţionând că în momentul în care urmăreşte povestea unui film pe ecran vrea să vadă „emoţie umană”.

„Dacă emoţia este acolo, chiar nu contează limbajul în care este ea transmisă”, a explicat Assante.

Actorul a lăudat TIFF-ul, despre care a spus că, în urmă cu 10 ani când a fost invitat prima dată la Cluj-Napoca, festivalul era unul mic, care s-a transformat într-unul de mare amploare.

Armand Assante despre Trump: Trebuie să aleagă cu multă înţelepciune oamenii de care se înconjoară

Întrebat, luni, la Cluj-Napoca, la o întâlnire cu publicul în cadrul TIFF, dacă priveşte cu optimism mandatul lui Donald Trump, Armand Assante spus că preşedintele SUA începe să fie conştient de ceea ce se întâmplă.

„Cred că acum vedem un om care încearcă să înţeleagă ce se întâmplă. Este complet nou în ceea ce face, dar începe să fie conştient de ceea ce se întâmplă. Trebuie să aleagă cu multă înţelepciune oamenii de care se înconjoară. Nu am crezut niciodată că un preşedinte este de unul singur. În general sunt conduşi de interesele corporaţiilor. Trebuie să înţelegem că sunt multe informaţii despre preşedinţii din toată lumea. Nu vreau să acuz, pentru că adevărul e că nu facem nimic singuri în lume. Sigur în film nu putem face. Chiar nu cred că un preşedinte face ceva singur. Dacă sunt optimist? Asta depinde de dorinţa lor de a comunica. Dacă au această dorinţă, poate aş putea să fiu optimist”, a spus Assante.

Armand Assante a participat, luni, la Cluj-Napoca, unde are lor TIFF-ul, la proiecţia, în premieră mondială, a filmului ”The Wanderers” (regia Dragoş Buliga), în care joacă rolul principal.