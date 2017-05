Şofer din Cluj reţinut pentru 24 de ore

La data de 23 mai a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii au depistat un bărbat, de 28 de ani, din comuna Săcuieu, conducând un autovehicul pe DC 129, pe raza comunei de domiciliu, fiind sub influența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Totodată, s-a stabilit că bărbatul avea reținut permisul de conducere ca urmare a săvârșirii altor două infracțiuni la regimul rutier.

În fapt, la data de 17 aprilie a.c., în jurul orei 11:00, respectiv 17:15, cel în cauză a fost depistat conducând un autoturism neînmatriculat, pe raza orașului Huedin și a comunei Săcuieu.

Având în vedere faptele bărbatului, s-a dispus reunirea celor trei dosare penale și reținerea bărbatului pentru 24 de ore”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului de către o persoană care nu are drept de circulație, conducerea unui autovehicul neînmatriculat, fapte prevăzute de Codul penal.