Cernobîl, prin ochii unui fotograf din Cluj. FOTOGRAFII CARE ÎȚI TAIE RESPIRAȚIA din orașul fantomă

"Încă de la începutul proiectului Placessuffering am avut în gând un loc unde îmi doream foarte mult să ajung. Acest lucru s-a materializat în luna martie a acestui an ajungând la Cernobîl, fiind pentru mine un vis implinit. Tot ce am citit, tot ce am auzit, toate fotografiile pe care le-am văzut, sunt incomparabile cu realitatea pe care am găsit-o acolo. Cu siguranță mă voi întoarce curând", spune Cristian Lipovan pe contul să de Facebook atașând o galerie foto impresionantă de la fața locului.

Pentru a ajunge la Cernobîl, oraş păzit de armată, fotograful Cristian Lipovan, a avut nevoie de pregătire specială şi de un ghid.

„Nu oricine îşi riscă oarecum sănătatea. Ca să ajungi acolo, trebuie să ai şi un pic de curaj. Am avut Geiger, şi ghidul nostru a avut, care măsoară nivelul radiaţiilor şi în foarte multe locuri a fost un nivel extrem de ridicat”, povestește el pentru Digi24.ro.

Fotograful a purtat tot timpul în cele două zile cât a stat la Cernobîl o mască pentru a se proteja de praful radioactiv. A ajuns în locuri unde nimeni nu a mai călcat de 31 de ani. A descoperit că totul este încremenit în timp: paturile din maternitate au rămas cu jucăriile în ele, iar în sălile de curs sunt caiete pe bănci.

„O grădiniţă... când am intrat acolo chiar m-am emoţionat foarte tare. Păpuşi, nu ştiu, pătuţurile, dulăpioarele în care îţi ţineau ei lucrurile erau acolo. Un hol într-o şcoală, cărţi, caiete pe jos”, arată Cristi Lipovan.

În multe dintre clădiri accesul este interzis din cauza riscului de accidente.

„E un oraş pur şi simplu abandonat. Sunt blocuri, case, cinematograf, sediu de poliţie, stadionul, este şi un parc de distracţie care trebuia inaugurat în anul respectiv când a avut loc explozia şi nu s-a mai întâmplat asta”, spune Cristian Lipovan, fotograf.

Tânărul din Cluj vrea să se întoarcă la Cernobîl pentru o nouă serie de fotografii, iar anul viitor are în plan o expediţie la Fukushima, în Japonia, locul unui alt dezastru nuclear.

Sursa foto poze Facebook Cristian Lipovan