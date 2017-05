ROMÂNIA, locul 7 la EUROVISION 2017. Portugalia este marea câştigătoare.

Mesajul lui Salvador Sobral la înmânarea trofeului Eurovision 2017: „Trăim intr-o lume in care muzica e ca la fast food. Am câştigat pentru că eu cânt altfel de muzică. Să aducem înapoi muzica de calitate!”.

Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria — reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" — 615 puncte, și Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" — 374 puncte.

În ordinea intrării în scenă, artiștii care au cântat în Finala Eurovision 2017 sunt: IMRI (Israel), cu "I Feel Alive", Kasia Mo? (Polonia), cu "Flashlight", Naviband (Belarus), cu "Story of My Life", Nathan Trent (Austria), cu "Running On Air", Artsvik (Armenia), cu "Fly With Me", OG3NE (Olanda), cu "Lights and Shadows", Sunstroke Project (Republica Moldova), cu "Hey Mamma", Joci Pápai (Ungaria) cu "Origo", Francesco Gabbani (Italia), cu "Occidentali's Karma", Anja (Danemarca), cu "Where I Am".

Au urmat Salvador Sobral (Portugalia), cu "Amar Pelos Dois", Dihaj (Azerbaidjan) cu "Skeletons", Jacques Houdek (Croația) cu "My Friend", Isaiah (Australia), cu "Don't Come Easy", Demy (Grecia) cu "This is Love", Manel Navarro (Spania), cu "Do It For Your Lover", JOWST (Norvegia), cu "Grab The Moment", Lucie Jones (Marea Britanie), cu "Never Give Up On You", Hovig (Cipru), cu "Gravity", Ilinca și Alex Florea (România) cu "Yodel It!", Levina (Germania), cu "Perfect Life", O.Torvald (Ucraina) cu "Time", Blanche (Belgia), cu "City Lights", Robin Bengtsson (Suedia), cu "I Can't Go On", Kristian Kostov (Bulgaria), cu "Beautiful Mess" și Alma (Franța), cu "Requiem".

Câștigătorul trofeului Eurovision a fost ales în urma votului juriului și al publicului, care au avut ponderi egale.