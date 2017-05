Eurovision 2017. Ilinca şi Alex Florea, reprezentanţii României, s-au CALIFICAT în finală

Ilinca şi Alex Florea, reprezentanţii României la cea de-a 65-a ediţie a concursului Eurovision, s-au clasat în marea finală a concursului muzical, melodia „Yodel It” numărându-se printre cele 10 melodii selectate joi pentru a participa la finala de sâmbătă, 13 mai.

Finaliştii au fost desemnaţi de telespectatorii din ţările participante în cea de-a doua semifinală şi ai celor din Franţa, Germania şi Ucraina, care au avut la dispoziţie aproximativ 20 de minute pentru a îşi exprima voturile, dar şi de juriile de specialitate din cele 21 de ţări - votul lor contând în proporţie de 50%, la fel ca cel al publicului.

Spectatorii, cu excepţia celor care locuiesc în România, au putut vota melodia ”Yodel It!” de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului.

Finaliştii celei de-a doua semifinale a Eurovision 2017 sunt: Bulgaria, Belarus, Croaţia, Ungaria, Danemarca, Israel, România, Norvegia, Olanda şi Austria.

Marţi, fanii din cele 18 ţări repartizate în prima semifinală şi cei din Italia, Marea Britanie şi Spania au decis, alături de juriile de specialitate, primii zece finalişti ai Eurovision 2017.

Suedezul Robin Bengtsson – I Can’t Go On; reprezentantul Australiei Isaiah – Don’t Come Easy; Belgia: Blanche – City Lights; Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons; Portugalia: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois; Grecia: Demy – This Is Love; Moldova: Sunstroke Project – Hey Mamma; Cipru: Hovig – Gravity; Armenia: Artsvik – Fly With Me; Polonia - merg în Marea Finală a concursului.