Cele mai trăsnite comedii romantice, la TIFF 2017

Pasionante, efervescente și, nu în ultimul rând, imprevizibile, cele 10 filme din secțiunea tematică Alt.Rom.Com propun o abordare diferită, originală a genului. Titlurile alesede directorul artistic TIFF, Mihai Chirilov, vor concura pentru Premiul FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film).

,,Comedia romantică e un gen privilegiat de marile multiplexuri, nu și de festivaluri. Atunci când vine vorba de comedii romantice ne-hollywoodiene, lucrurile sunt și mai complicate, pentru că majoritatea festivalurilor nu se înghesuie să le programeze, preferând filmele grele, serioase, în dauna divertismentului frivol, cu lipici la public. Secțiunea Alt.Rom.Com își propune să le dea o șansă acestor, să le zicem, comedii romantice alternative care fie vin din zona indie americană sau de pe alte meleaguri, respectând cu religiozitate formula, dar fiind ignorate de multiplex, fie deviază de la rețeta genului și introduc un twist în povestea de dragoste. Altfel spus, râdem, glumim, dar oare eroii rămân împreună la final?’’, punctează Mihai Chirilov.

Satirizând așteptările fiecăruia dintre noi atunci când vine vorba despre iubire, Tu și numai tu/It HadToBe You (r. Sasha Gordon) vorbește despre alegerile dificile pe care femeile sunt nevoite să le facă în zilele noastre – cu atât mai destabilizante atunci când cel mai bun prieten te cere în căsătorie. Tot în fața unei decizii complicate se află și Natasha, personajul principal din Zoologie/Zoology (r.Ivan I. Tverdovsky), atunci când se îndrăgostește de un bărbat mult mai tânăr. Coada care-i crește peste noapte îi schimbă viața într-un sens pozitiv, dar ea va trebui să aleagă între realitate și iluzie.

„Am restaurantul, rochia şi apartamentul. Dumnezeu să facă bine să-mi aducă un mire”, spune Mishal, care decide să lase totul în voia divinității atunci când mirele o părăsește cu o lună înainte de nuntă, în Căsătorie cu obstacole/ Throughthe Wall (r. Rama Burshtein). Rolul i-a adus lui Noa Koler premiul pentru Cea mai bună actriță la Premiile Academiei de Film Israeliene.

Pierduți în Paris/ Paris PiedsNus (r. Fiona Gordon și Dominique Abel) e povestea haotică și burlescă a Fionei, care se rătăcește în Orașul Luminilor căutându-și mătușa și își găsește sufletul pereche: un bărbat fără adăpost. Selectat la Festivalul de la Veneția, 4 zile în Franța/ Jours de France(r.Jérôme Reybaud), urmărește joculabsurd de-a șoarecele și pisica pe aplicația Grindra doi iubiți care încearcă, fiecare în felul lui, săredescopere calea către celălalt.

Mult suspans și în povestea lui Nikos, care decide să-și sechestreze fosta iubită, convins că aceasta este singura cale prin care va putea obține nu doar explicații pentru recenta despărțire, ci și șansa unui nou început.Dezîndrăgostire/ Afterlove i-a adus regizorului StergiosPaschoso selecție la Locarno.

Florile de ieri/ The Bloom of Yesterday(r. Chris Kraus) este câștigătorul Marelui Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo. Vechile secrete de familie ies la iveală în această comedie romantică incredibil de temerară, dată fiind fantoma Holocaustului.Efectul acvatic/ The Together Project (r. SólveigAnspach), premiat la Cannes și câștigătorul unui César, spune povestea lui Samir, care ia cursuri de înot doar pentru a o cuceri pe Agathe, instructorul de care se îndrăgostește atât de nebunește încât o urmărește până în Islanda.

Când o reîntâlnește pe fosta colegă de școală care l-a sărutat pentru prima oară, dar care acum se întreține din prostituție, viața unui vânzător de înghețată pare să ia o nouă turnură.Pe culmile iubirii/Amor Cuesta Arriba (r. Nelson Núñez) este o dovadă a faptului că iubirea nu respectă rețete. La fel de imprevizibilă este povestea liceanului timid din Slash(r. ClayLiford), care scrie pagini incendiare de literatură eroticăhardcore. Talentul lui trezește interesul unei colege de clasă nonconformiste, dar și pe cel al publisher-ul unui site de gen, iar această nouă etapă din viața lui pare să-i tulbure periculos viziunea asupra dragostei.