Un alpinist clujean vrea să cucerească cel mai înalt vârf din Europa. Expediția, dedicată eroilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz

Alpinistul clujean a spus că este impresionat de sacrificiul soldaţilor şi că în acest mod vrea să le aducă omagiul său, în condiţiile în care 2017 a fost declarat de Guvernul României ca fiind 'Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz - 100'.

“Încă de pe băncile şcolii am fost impresionat de sacrificiul armatei române din timpul acelor bătălii şi am zis că, dat fiind faptul că acum se împlinesc 100 de ani, aş putea să comemorez acele evenimente prin intermediul unei expediţii, dar fiind faptul că sunt pasionat de munţi şi consider că mersul pe munte e o activitate destul de grea, prin care aş putea cumva să fac o paralelă între ce au trăit ostaşii şi ce voi trăi eu acolo pe munte”, a spus Cătălin Moraru, potrivit Agerpres.

El locuieşte în Cluj, dar este originar din Dorna Candrenilor (Suceava), este solist vocal şi chitarist în trupa Flamorouse şi a mai urcat până acum pe Montblanc (4810 m) şi a escaladat cel mai înalt vârf din Austria, Grossglockner (3798).

“Reuşita pe Grossglockner am dedicat-o prietenului meu Paul Ţăranu, care a fost un iubitor al muntelui din zona Dornelor şi care a murit exact acum 8 ani”, a menţionat Cătălin Moraru.

El a adăugat că dacă expediţia va fi un succes, îşi propune să continue să încerce să cucerească şi vârfurile mai înalte de pe celelalte continente.

Expediţia Elbrus va avea loc în perioada 31 mai - 11 iunie şi Cătălin Moraru va fi însoţit de doi prieteni polonezi, Michal Dyballa (37 de ani) şi Beata Wieczorek (29 de ani).

Cătălin Moraru a mai cucerit, în regim de iarnă, o parte a vârfurilor importante din România şi are la activ mai multe maratoane montane şi ture de trekking în lanţurile muntoase din Carpaţii româneşti, Munţii Jura şi Alpii Francezi.

El spune că s-a îndrăgostit de munte la 3 ani, când, împreună cu părinţii săi, a urcat pentru prima oară pe vârful Ouşoru (1639 m), din Munţii Suhard, vârf situat în comuna sa natală.