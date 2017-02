Hans Klemm a vorbit cu studenţii clujeni despre "nefericita hotărâre a Guvernului de a face paşi înapoi în lupta anticorupţie”

"Am fost la Universitatea 'Babeş-Bolyai' unde am discutat despre evenimentele din România, despre nefericita hotărâre a Guvernului de a face paşi înapoi în privinţa unor prevederi referitoare la corupţie, despre răspunsul extraordinar al românilor, care constituie o sursă de inspiraţie şi, din fericire, despre decizia ulterioară a Guvernului de a retrage acea legislaţie", declară Hans Klemm în mesajul video, potrivit Agerpres.



Pe lângă protestele românilor şi legislaţia anticorupţie, Hans Klemm a mai abordat, în discuţiile avute la Cluj-Napoca, teme precum antreprenoriatul şi dezvoltarea sectorului IT din România, precizează misiunea diplomatică.



El a avut o întâlnire cu primarul clujean Emil Boc, a vizitat expoziţia "Electric Paradisum" şi s-a întâlnit cu autoarea acesteia, pictoriţa Anca Bodea.