Clujenii anunţă pe duminică un protest de amploare. Vor să creeze steagul UE!

“Dupa tricolor, protestatarii noştri de la Bucureşti şi-au asumat o nouă provocare: Vor să creeze duminica viitoare steagul Uniunii Europene în Piaţa Victoriei. Ne alăturăm şi noi cu versiunea mai restransă în Piaţa Unirii?“, se arăta într-o postare de pe pagina evenimentului din 26 februarie.

Iniţiativa a primit acceptul manifestanţilor, o altă postare confirmând planurile. “Duminică ne revedem în formaţie mare pentru a patra duminică la rând. O sa facem si noi steagul UE".

De ce se continuă protestele

Clujenii vor să-şi păzească victoria obţinută prin abrogarea Ordonanţei 13.

“Strada a ,,înregistrat o victorie de etapă în plan intern, şi o victorie uriaşă în plan extern". Am invaţat însă din experienţele anterioare că rezultatul fiecărei lupte câştigate trebuie păzit altfel il putem pierde. De aceea, stăm cu ochii pe ei!

De ce ieşim şi mâine în stradă?

În momentul acesta asistăm la o luptă a nervilor între societatea civilă şi guvern. Am câştigat doar prima rundă nu toată lupta. Ei nu cedează dar nici noi nu o vom face. Deoarece am decis ca vrem să trăim într-un stat de drept.

+ (DONE) Cerem Parlamentului respingerea in plen a ordonantei 13 si aprobarea prin lege a ordonantei 14

+ Cerem demisia tuturor artizanilor ordonantei 13: Dragnea, Tariceanu si guvernul Grindeanu;

+ Cerem coalitiei de guvernare garantii solide si un angajament ferm ca nu vor mai incerca sa promoveze proiecte legislative care contin prevederi similare cu ordonanta 13“, se explică pe pagina de Facebook a evenimentului.

Cum va fi realizat steagul ?

“Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa veniti cu sursa de culoare: Foaie ALBASTRA + o LANTERNA. In ajutorul vostru vom veni cu foi albastre pe care la ora 21:00 ni le vom ridica deasupra capului si vom lumina cerul cu steagul UE.

Surse culori: FOI COLORATE (NU cartoane), saci de plastic, dosare de plastic, materiale foarte subtiri, aplicatii pe telefon mobil (poze colorate intr-una din culorile de pe steag).

!!!! NU UITATI DE ILUMINAREA FOILOR IN TIMPUL EVENIMENTULUI DE LA O DISTANTA DE APROXIMATIV 10-20 CM !!!!“, se arată în instrucţiunile pentru protestatari.

Vă reamintim că duminica trecută au protestat peste 3.000 de persoane în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, solicitând demisia premierului Sorin Grindeanu şi a şefilor celor două Camere ale Parlamentului, Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea.