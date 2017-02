Concert de excepţie al lui Kenny Garrett la Bucureşti. Artistul "şi-a făcut încălzirea" pentru Cluj

Saxofonistul va susţine un concert şi la Cluj. Casa de Cultură a Studenţilor va găzdui pe 25 Februarie 2017 începând cu ora 20:00 concertul

Legendarul muzician a revenit pentru al treilea an consecutiv în România pentru a prezenta cel mai recent album al său "Do Your Dance". El a fost secondat de pianistul Vernell Brown, basistul Corcoran Holt, bateristul Marcus Baylor și percuționistul Rudy Bird.

Cu sunete melancolice, ritmuri africane, improvizații întrerupte de ropote de aplauze, muzicianul și partenerii săi de scenă s-au jucat cu spectatorii pentru ca, pentru ultimul sfert de oră al show-ului, să îi ridice în picioare.

Considerat de publicația Washington City Paper drept "cel mai important saxofonist alto al generației sale" iar de către The New York Times "cel mai admirat saxofonist alto de jazz după Charlie Parker", Kenny Garrett a câștigat Premiul Grammy la categoria "American post bop jazz saxophonist and flautist" și nenumărate alte premii, distincții, nominalizări, el fiind frecvent selectat în topurile unor reputate reviste de specialitate precum Down Beat și Billboard.

Pe cât de înzestrat ca muzician — instrumentist și compozitor, pe atât de activ și dinamic, Kenny Garrett a îmbinat permanent prezențele pe scene de concert și festival cu munca în studiourile de înregistrări. Astfel, discografia sa numără până în prezent 19 albume în calitate de lider și alte 31 de discuri pe care a fost colaborator.