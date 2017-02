De ce „o voce frumoasă” nu e de ajuns pentru Paula Rad, soprana care lucrează ca femeie de serviciu

La câteva zile de la difuzarea momentului ei muzical de la emisiunea TV „Românii au talent”, Paula Rad, din Cluj, cu pregătire de soprană dar care lucrează în prezent ca femeie de serviciu, încearcă să privească partea pozitivă a experienţei televizate şi să-şi continue drumul spre locul unde s-a visat încă de pe băncile liceului de artă: pe scenă.

Un show de divertisment s-ar putea dovedi mai eficient decât o audiţie într-o sală a Operei în a-i croi tinerei drum către o carieră în lumea muzicii de operă, fie ea interpretată în "cheie" pop sau musical.

Laudele nu sunt de ajuns

Paula Rad (28 de ani) a explicat pentru Monitorul de Cluj că deşi vocea i-a fost lăudată de-a lungul timpului de specialişti, are nevoie de mai mult: „Degeaba îmi spun că am voce frumoasă, ştiu asta de când am început să cânt. Vreau de la specialişti să mă ajute, să pot realiza mai mult”, a povestit ea. După ce şi-a asigurat calificarea în semifinalele de la „Românii au talent” tânăra a început pregătirile pentru etapa următoare, programată în primăvară. După aproape şase luni de când lucrează ca femeie de serviciu, tânăra se va ocupa de la 1 martie doar de pregătirile pentru evoluţia ei viitoare din emisiune, care speră să-i deschidă drumul spre o carieră muzicală. „Am considerat-o o şansă spre reuşită, prin care să mă afirm şi să intru în atenţia unor oameni importanţi. Am primit multe felicitări şi încurajări, de care m-am bucurat, printre lacrimile venite ca urmare a momentului meu dar şi a anumitor comentarii care au venit la adresa mea”, a relatat tânăra.

„A trebuit să-mi câştig existenţa”

Chiar dacă s-a speculat pe accentuarea în emisiunea TV a faptului că munceşte ca femeie de serviciu, ea spune că chiar asta este poziţia ocupată în prezent, într-o firmă de curăţenie, unde lucrează din august 2016, dinainte de preselecţiile de la Pro TV. „Merg zilnic, punctul de lucru este la o firmă de publicitate”, povesteşte ea. Numeroşi telespectatori au fost frapaţi de discrepanţa dintre absolvirea Conservatorului şi profilul jobului: „Atunci când m-am angajat a contat în primul rând să îmi găsesc un loc de muncă, să îmi pot asigura existenţa. Am mai fost la interviuri, de exemplu pentru bonă, deoarece iubesc foarte mult copiii, dar nu am fost angajată şi nu îmi permiteam să tot aştept la nesfârşit. Nu m-am gândit la această discrepanţă, ci că trebuie să-mi câştig pâinea”, a povestit tânăra. De loc din Zalău, ea locuieşte în la Cluj, alături de fratele ei. „Ne mai ajută şi mama, dar în principiu încercăm să ne descurcăm singuri”, a relatat ea.

Se va pregăti cu o profesoară

Paula nu va mai lucra de la 1 martie ca femeie de serviciu şi va lua în schimb ore de canto de la fosta ei profesoară de la Masterul pe care l-a făcut la Iaşi: „Îmi doresc foarte mult să ajung în finală şi sper ca asta să mă ajute şi să-mi deschidă uşa spre anumite oferte sau colaborări”, a spus ea. Tânăra savurează succesul de care s-au bucurat momentul ei, dar nu a putut trece complet cu vederea multitudinea de comentarii: „Mă simt bine, dar nu înţeleg de unde au venit toate criticile. Cred că nu s-a înţeles mesajul meu, că eu doar doresc să cânt, să fiu ascultată şi să am şansa de a face ceea ce ştiu, fie şi sub forma unei colaborări”, a explicat Paula Rad pentru Monitorul de Cluj.

De ce a cântat în pantaloni scurţi

Unul din lucrurile care au intrigat admiratorii stilului operistic a fost ţinuta afişată de Paula, pantaloni scurţi şi tricou. Ea a explicat că iniţial - la prima audiţie, organizată la mijloc de septembrie 2016, fără juriul oficial de faţă, alegerea hainelor i-a fost inspirată de starea de moment. La preselecţia cu juriu desfăşurată la interval de câteva zile, a vrut să îmbrace o rochie de seară, însă i s-a cerut, conform formatului emisiunii, să se prezinte exact în aceeaşi ţinută ca la prima audiţie.

„Nu consider că am ceva deosebit”

Povestea Paulei a stârnit reacţii diferite: Numeroase voci s-au solidarizat cu poziţia juriului de la „Românii au talent”, care a considerat că artista ar fi meritat mai multe şanse, în timp ce alţii cred că nu a ieşit atât de mult în evidenţă faţă de alţi absolvenţi de Conservator. Dar tânăra nici nu susţine că ar fi mai presus: „Nu cred că am ceva deosebit faţă de fostele mele colege, ştiu doar că asta vreau şi mă pricep să fac, doresc să-mi găsesc un loc unde să fiu acceptată. Pentru asta trebuie să fiu mai întâi ascultată şi să mi se spună ce am de făcut, de îmbunătăţit, cel mai rău e când nu mi se spune nimic”, a relatat ea. Artista a mărturisit că chiar dacă evoluează acum într-un show de divertisment îşi vede evoluţia mai aproape de muzica clasică, prezentată într-o formă contemporană: „Mă atrage şi stilul ‘pop opera’, ‘musicalul’, cred că le-aş putea interpreta bine”, a conchis ea.

O problemă medicală

Ceea ce se ştie mai puţin şi Paula nici nu a dorit să detalieze este o problemă medicală la nivelul musculaturii gâtului, cu care tânăra se confruntă de câţiva ani. Nu ştie nici ea dacă asta a avut vreun rol în reticenţa celor care au audiat-o, atât cât au făcut-o. Tânăra a găsit în cele din urmă un tratament adecvat şi ameliorarea se simte deja. „Până la semifinale cred că va fi şi mai bine”, se încurajează tânăra soprană.

A impresionat la TV

Paula Rad, 28 de ani, a interpretat la preselecţiile de la Cluj ale emisiunii „Românii au talent” ediţia 2017 una din cele mai apreciate arii de operă, „O mio babbino caro”, (din opera „Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini). Juriul şi publicul din sala de spectacol au fost pur şi simplu năuciţi de vocea sa. Înregistrată în septembrie 2016 evoluţia sa a impresionat puternic cei patru juraţi şi a fost difuzată în emisiunea de vinerea trecută la Pro Tv. Cei patru juraţi s-au arătat intrigaţi de faptul că tânăra a ajuns să lucreze ca femeie de serviciu deşi a terminat Conservatorul. Tânăra a spus că a fost la o audiţie „la Operă” cu un an în urmă, însă a fost întrebată „cât eşti dispusă să aştepţi”.

Reacţia Operei

Opera din Cluj a reacţionat la „tam-tam-ul” iscat de povestea Paulei Rad şi a subliniat că instituţia sprijină tinerele talente şi a organizat numeroase audiţii pentru absolvenţii de Conservator din toată ţara: „Audițiile menționate au fost deschise tuturor acestor aspiranți, al căror talent nu e contestat de nimeni, audiții la care domnișoara Paula Rad nu s-a prezentat și care, poate, ar fi reprezentat și pentru ea o posibilă șansă de afirmare”, a transmis directorul Operei clujene, Florin Estefan.

Paula Rad a dezvăluit ulterior că audiţia la care a făcut referire a fost una neoficială şi a avut loc în 2015, în faţa dirijorului Adrian Morar, director artistic al Operei, care a întrebat-o dacă poate să mai aştepte pentru o eventuală colaborare. Artistul a confirmat ulterior, pentru Adevărul, întrvederea.

Absolventă de Conservator

Născută în Zalău, Paula Rad (28 de ani) a absolvit Liceul de Artă Ioan Sima din oraş, după care a urmat începând cu 2007 cursurile de canto ale Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj, pe care le-a absolvit în 2012. Între 2013-2015 a făcut şi masterul la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, unde a studiat cu Cristina Simionescu.