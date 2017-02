New York Times publică un articol în limba română - "În România, tentaculele corupției cuprind viața de zi cu zi"

Pe 1 februarie, după adoptarea Ordonanței 13 de către Guvernul Grindeanu si ieșirea oamenilor in strada, New York Times publică un mesaj în limba română în care îi invită pe români să trimită mărturii despre cazuri de corupție, potrivit hotnews.ro



"Noul guvern al României se confruntă cu intensificarea unei miăcari de protest împotriva unor măsuri considerate permisive față de corupție. The New York Times vrea să colecteze mărturii din partea românilor care au simțit efectele coruțtiei. În ce fel corupția vă afectează viața? Ați fost victima sau martor la fapte de corupție la servici sau in timpul liber, la medic, în educație sau în alte domenii? Este posibil să vă folosim mărturiile într-un articol viitor" - era mesajul publicat și in română și in engleză de celebrul cotidian american.



NYT a publicat joi materialul cu poveștile românilor care i-au scris despre experiențele lor cu corupția, iar vineri publicația a postat în edția online și varianta în limba română a acestuia.



"Romania a atras atentia intregii lumi in ultima saptamana de cand sute de mii de oameni au iesit in strada, protestand impotriva unei ordonante de urgenta a guvernului perceputa ca o frana in lupta impotriva coruptiei. Coruptia este o problema endemica in toata Europa de Est. Insa lupta Romaniei impotriva ei a plasat-o in centrul dezbaterii politice", scrie NYT in debutul articolului.



