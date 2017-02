Numărul psihologilor care se specializează în domeniul sexologiei, în creştere

Potrivit psihologului Cristian Delcea, care este şi preşedinte al singurului Institut de Sexologie din ţară, care se află la Cluj, conferinţa va avea o abordare pluridisciplinară, în cadrul acesteia urmând să fie expuse lucrări din domeniul psihologiei, psihiatriei sau al medicinii legale.



''Conferinţa se adresează psihologilor, medicilor, terapeuţilor, dar avem şi multe solicitări din partea studenţilor. Cei mai mulţi înscrişi provin din regiunea Transilvaniei, cu accent pe Cluj, Bistriţa şi Târgu Mureş şi chiar şi Bucureşti, dar anul acesta, pentru că am avut cu mult mai multe cereri decât numărul celor pe care am fi putut să-i primim la conferinţă, am decis să mai facem încă două întâlniri, la Hunedoara şi la Râmnicu Vâlcea. Este pentru prima dată în cei şapte ani de când organizăm conferinţa şi în alte judeţe. În total sunt peste 900 de participanţi'', a declarat Delcea, potrivit Agerpres.



El a spus că la prima ediţie a conferinţei au fost 130 de participanţi, ceea ce arată că, în cei şapte ani de când se organizează, numărul a crescut de câteva ori.



''A crescut semnificativ numărul persoanelor interesate sau doritoare să se specializeze în acest domeniu. Până acum şapte ani, acest domeniul era unul în care foarte puţini psihologi îndrăzneau să se specializeze. Motivul era fireşte şi acela că nu existau posibilităţi de specializare, dar se fereau de el şi din motive religioase, morale. La început a fost foarte dificil să ai o cercetare ştiinţifică pe acest domeniu şi nici adresabilitatea oamenilor nu era foarte mare. Începutul activităţii noastre în acest domeniu a fost destul de sfios. Dar în aceşti ani colegii noştri au căpătat din ce în ce mai multă încredere şi participă în număr din ce în ce mai mare'', a afirmat Cristian Delcea.



Psihologul Gabriela Moldova, terapeut în cadrul Institutului de Sexologie şi organizator al conferinţei, a precizat că, în general, psihologia în România ''prinde din ce în ce mai mult'' în ultima vreme, ceea ce este îmbucurător dacă se ţine cont că este un domeniu profesional nou pentru ţara noastră.



''Poate că nu se ştie atât de bine, dar în perioada socialismului, de prin 1970 şi ceva până după 1989, psihologia a fost interzisă ca facultate şi ca formă de exercitare a profesiei. Aşa că putem spune că în România Psihologia este un domeniu tânăr, atât din punct de vedere ştiinţific, dar şi din punct de vedere al cărţilor publicate, al bateriilor de teste, al cursurilor de formare. Cel mai târziu s-a format partea aceasta de psihologie a sexualităţii, deoarece presupune şi contextual unei terapii de familie'', a spus Gabriela Moldovan.



Potrivit acesteia, cei care se adresează terapeuţilor institutului sunt persoane care au o disfuncţie sexuală şi care, după ce elimină celelalte posibilităţi fiziologice, consultând un neurolog sau un urolog, totuşi constată că rămân cu o problemă, care le afectează, de cele ai multe ori şi viaţa de cuplu.



Psihologul clujean este de părere că, odată cu creşterea acestei specializări a sexologiei, şi deschiderea oamenilor a devenit mai mare.



''Pot să spun că şi în plan naţional, am constatat că mentalitatea românilor s-a schimbat şi că sunt mult mai deschişi să meargă la un specialist din acest domeniu, care să îi ajute să rezolve anumite disfuncţii. Tulburările de ejaculare la bărbaţi, disfuncţia erectilă, sau vaginismul, sunt printre cele mai frecvente probleme, dar şi acordarea de asistenţă persoanelor care au fost victime ale unui abuz sexual'', a mai spus Gabriela Moldovan.



Printre lucrările care vor fi susţinute la conferinţă se numără ''Incestul şi tulburarea de personalitate borderline'', susţinută de dr. Costel Siserman şi dr. Radu Nedelcu, ''Particularităţi ale sexualităţii în anxietate'', susţinută de dr. Cristian Erdei, ''Tulburarea bipolară şi consumul on-line de obiecte sexuale'', susţinută de dr. Daniel Ureche.



Conferinţa naţională de Psihologie a Sexualităţii are loc vineri, la Cluj-Napoca, în sediul Cluj-Arena, la eveniment participând 300 de persoane.