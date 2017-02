Tâlharii care au atacat și jefuit un bărbat în Piața Muzeului au fost prinși

Tinerii, care sunt minori, au fost identificaţi vineri seara, cu ajutorul patronului localului, care a dat publicităţii imaginile video, şi duşi la audieri la Politia Municipiului Cluj-Napoca.

Pe filmare se poate vedea cum unul dintre atacatori îi dă cu spray în ochii victimei, după care alți doi complici intervin şi îl jefuiesc pe tânăr. “Toată lumea care îşi doreşte să meargă în siguranţă pe stradă vă roagă să ne ajutaţi să-i identificăm pe aceşti tâlhari. Pentru orice informaţie, puteţi apela cu încredere 112. Vă mulţumim! SHARE!”, este mesajul care însoţeşte filmarea.

Pe filmare se poate vedea cum unul dintre atacatori îi dă cu spray în ochii victimei, după care alți doi complici intervin şi îl jefuiesc pe tânăr. “Toată lumea care îşi doreşte să meargă în siguranţă pe stradă vă roagă să ne ajutaţi să-i identificăm pe aceşti tâlhari. Pentru orice informaţie, puteţi apela cu încredere 112. Vă mulţumim! SHARE!”, este mesajul care însoţeşte filmarea. - See more at: http://www.monitorulcj.ro/actualitate/56432-scene-de-groaza-suprinse-pe-camerele-de-luat-de-vederi-un-tanar-jefuit-in-centrul-clujului---video#sthash.NcPeg7UN.dpuf