Şlagărele româneşti şi Holograf se aud la Operă VIDEO

După ediţii cu specific Italian, austriac, franţuzesc şi în stil Broadway, Balul Operei din Cluj are iz autohton în 2017: “Lăsaţi-mă să cant” este genericul ediţiei din acest an, programată pe 4 martie, la Opera Română din Cluj. Pe covorul roşul sunt aşteptate oficialităţi ale oraşului şi în mod special laureaţii din acest an ai distincţiilor "Lya Hubic" trofeu rezervat artiştilor lirici, "Mecena", "Emblemă de Cluj" "Senior al Cetăţii" şi "Spiritus Mentor".

Fără show de modă

Organizatorii au decis în mod surprinzător să renunţe în acest an la showul de modă, un ingredient obişnuit al evenimentului: „Am iniţiat aceste prezentări de modă pentru că oraşul Cluj are o tradiţie în acest domeniu, au existat sau există branduri importante de vestimentaţie aici, în plus avem şi Universitate de Artă şi Design, cu secţie de design vestimentar. Când Jolidon a câştigat un premiu important am făcut o prezentare a acelei lenjerii la Cluj, dar nu vă zic ce discuţii am avut. Anul acesta nu am găsit un nume suficient de reprezentativ care să ne şi onoreze cu prezenţa”, a menţionat Matei Miko, organizatorul principal, cu ocazia unei conferinţe de presă premergătoare evenimentului. El a adăugat că în 2016 prezentarea de modă a lui Cătălin Botezatu nu a fost un show distinct ci a fost integrată în show-ul Broadway.

Reînvie muzica românească

Matei Miko a menţionat că ediţia din acest an va fi dedicată şlagărelor româneşti de acum câteva decenii, pentru a prefaţa ediţia de anul viitor, când Opera Română din Cluj îşi va sărbători centenarul.

„În această lume inundată de hituri internaţionale, să nu uităm valoarea reală pe care a avut-o muzica românească şi foarte multe din noi le-am numi astăzi hituri din şlagărele acestor decenii care au trecut şi peste foarte multe s-a aşternut praful şi tăcerea”, a fost mesajul lui Miko. El a subliniat că evenimentul din 2017 marchează 25 de ani de când a debutat manifestarea la Cluj, chiar dacă vorbim doar de ediţia a 22-a, „timp de 3 ani nereuşind să organizăm din constrângeri financiare”.

Doar solişti bărbaţi, de la Operă

Directorul Operei din Cluj, Florin Estefan, a menţionat că a decis, din motive de „armonizare” vocală să apeleze doar la solişti bărbaţi din colectivul Operei, urmând ca pe scenă să urce, alături de Orchestră, doar Tiberius Simu, Cristi Mogoşan, Hector Lopez, cărora li se va alătura Florin Estefan. Dirijor va fi Andrei Turdor, fiul compozitorului Ionel Tudor, regizor Mihaela Bogdan, iar asistent de regie Axenia Şova. Va exista şi o solistă invitată, care ar fi trebuit să fie Ilinca Băcilă, cunoscută din show-ul de televiziune „Vocea României”. Tânăra artistă concurează însă la Eurovision, astfel că o altă concurentă din spectacolul tv amintit va fi prezenţa feminină invitată.

„La un moment dat visam să am ocazia să cânt muzică uşoară românească, aia cu care am copilărit, din tinereţea părinţilor mei, în modul acest operistic, pop opera. Chiar mă gândeam la un fel de distribuţie şi la momentul când se va arăta să facem un astfel de concept şi asta dinainte să fiu managerul Operei”, a declarat Estefan. Potrivit lui, vor fi interpretate aproximativ 15 şlagăre, dintr-o selecţie care se oprise în cele din urmă la 30 de piese.

Show Holograf

După ce la ediţia din 2016 Horia Brenciu a făcut show la Opera din Cluj este rândul celor de la Holograf să urce pe scena instituţiei clujene. Solistul formaţiei, Dan Bitman, va fi şi amfitrion al serii, cel puţin în partea a doua, alături de prezentatorul obişnuit, Rareş Bogdan, moderator de televiziune. Drumul de la violonistul Alexandru Tomescu, artist care urca pe scenă la Balul Operei în urmă cu câţiva ani, la Brenciu şi Bitman a venit în contextul în care evenimentul s-a comprimat la o singură zi, inclusiv numărul de premii acordate reducându-se, a subliniat Miko.

Partener strategic

Ca în fiecare an Balul Operei va include şi Marele Bufet, asigurat de două restaurante locale, o pauză de şampanie acompaniată muzical de Axenia, precum şi un show susţinut în foayer-ul Operei, în acest an de Mihai Băjinaru. Partenerul evenimentului este şi în acest an NTT Data, d altfel un partener strategic şi al Operei din Cluj.

„Mi-aş dori să fim o companie care să relaţioneze în permanenţă cu mediul universitar, artistic. Sunt onorat să sprijinim acest eveniment, a devenit un reper în Cluj, în viaţşa culturală a comunităţii noastre. Cu toate că au mai existat ici colo voci care făceau afirmaţii critice, cred că atunci când faci ceva pozitiv pentru comunitate trebuie să apreciem”, a declarat Michael Metz, CEO-ul companiei.