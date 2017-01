FOTO Parkingul de la Polivalentă, ignorat de şoferi şi în 2017

Peste 340 de locuri de parcare auto erau disponibile marţi la prânz la Sala Polivalentă, deşi Primăria Cluj-Napoca a dublat tarifele de parcare în centru şi a anunţat că va desfiinţa locurile de parcare stradale situate la o distanţă „de 10 minute” de centru. Parkingul de la Cluj Arena dispunea şi el de suficiente locuri libere.

Metodele Primăriei Cluj-Napoca de descurajare a şoferilor să mai tranziteze în exces centrul oraşului şi să parcheze aici se dovedesc, deocamdată, ineficiente. Deşi au dublat tarifele de parcare în zona centrală, până la 2 lei o jumătate de oră în zona 1 / o oră în zona 2, respectiv 4 lei ora în zona 1 / 2 ore în zona 2, edilii nu au izbutit să direcţioneze clujenii înspre parkingurile indicate nu o dată drept soluţiile pentru reducerea aglomerării centrale. Luni, în prima zi de şcoală din 2017, autoturismele clujenilor se înghesuiau în continuare în mai tot oraşul şi în special în zona ultra-centrală.

Un leu ora, parking aproape gol

În parkingul subteran al Sălii Polivalente, situată la aproximativ 15-20 minute de punctul 0 al Clujului, dar foarte aproape de staţiile de autobuz care duc în „buricul târgului” - mai bine de 340 de locuri de parcare, trei sferturi din totalul de 443, erau libere marţi la orele prânzului. Dacă în sectorul A o bună parte din parcări erau ocupate, de autoturisme ale unor sportivi sau alte persoane cu treburi în incinta Polivalentei, sectorul B era în cea mai mare parte gol. Asta deşi accesul în parking se face relativ uşor, de pe aleea Stadionului, funcţionarea fiind automatizată, iar preţul este deocamdată cel mai mic din oraş: 1 leu pe oră şi 40 de lei abonamentul lunar.

„Soluţii viabile”

Un tânăr de 35 de ani care locuieşte în Cluj, Călin, a fost unul dintre puţinii şoferi întâlniţi de reporterul Monitorul de Cluj la faţa locului. Tânărul consideră că parkingurile de la Polivalentă şi Cluj Arena sunt soluţii viabile de aerisire rutieră a oraşului, însă se vor dovedi eficiente abia în timp. „Sunt de acord cu închiderea centrului, dacă se pune la punct sistemul de transport public, aş fi de acord cu asta, mi se pare deja un pic aproape desuet să ai maşini în centrul unui oraş. Ceea ce face Primăria (majorarea tarifelor şi limitarea abonamentelor în zona ultra-centrală, n.red.) este poate un pic forţat într-un context în care oamenii încă nu înţeleg, dar totul ţine de obişnuinţă. Dacă mergem 5 minute sau 8 minute dintr-un loc în altul tot ajungem acolo”, spune el. Bărbatul este mirat că parcarea de la Polivalentă este doar pe sfert ocupată şi repetă că „este chestie de obişnuinţă, de informare”. Tânărul a mărturisit că a parcat aici şi la concertul lui Jean Michel Jarre, când deşi parkingul a fost arhiplin a funcţionat în limite normale.

"Continuăm informarea"

Directorul Sălii Polivalente, Ionuţ Rusu, spune că de un an jumătate parkingul stă la dispoziţia clujenilor şi că mediatizarea existenţei locurilor de parcare va continua. „Sunt 443 de locuri în prezent, în timpul săptămânii când nu avem evenimente sunt mai puţine locuri ocupate. Este deschis non-stop iar maşinile aici sunt ferite de frig, vânt, ploaie şi ninsoare, în plus există şi personal care păzeşte parcarea”, explică el. Până acum recomandările nu par să aibă efectul scontat pentru şoferi. „Le-am transmis tot timpul clujenilor să parcheze în aceste locuri, vom continua acţiunile de informare”, întăreşte şi Mirela Ogruţan, de la Biroul Mass-Media al Primăriei. Momentan pe site-ul instituţiei parcărilor de la Polivalentă şi Cluj Arena nu apar în lista parkingurilor din oraş. Parcarea Polivalentei are 443 de locuri.

Locuri libere la Cluj Arena

Nici la Cluj Arena parkingul de 350 de poziţii nu musteşte întocmai de maşini. Chiar dacă proporţia între locurile ocupate şi cele libere pare mai mare ca la Polivalentă, marţi la prânz existau suficiente spaţii disponibile pentru vehicule. În schimb era întuneric iar sistemul de panotaj părea defect întrucât a indicat 0 locuri libere, ceea ce nu a corespuns realităţii dar putea alunga, din start, şoferii care iau de bună informaţia. Directorul stadionului, Radu Raţiu, nu a putut fi contactat.

Măsurile Primăriei

Primăria Cluj-Napoca a anunţat la finalul anului trecut mai multe măsuri de „eficientizare a sistemului de parcare și descurajarea traficului rutier din zona centrală”, valabile de la 1 ianuarie 2017. Pe lângă creșterea tarifelor parcărilor cu plata orară din zona centrală, noile reglementări prevăd şi eliminarea abonamentelor de pe străzile aferente zonei tarifare I (zona ultra-centrală) – în număr de 26, cu excepția abonamentelor pentru riverani persoane fizice. „Începând cu 1 ianuarie 2017, vom avea un regim foarte, foarte dur şi strict legat de parcări. Tot ce înseamnă distanţă de 10 minute cât este de Polivalentă până în centrul oraşului, nicio altă parcare nu va fi tolerată, atâta vreme cât acele parkinguri încă sunt goale de la Polivalentă şi stadion sau cu o capacitate sub 30% de ocupare. Pe o distanţă de 10 minute de mers pe jos nimeni nu va putea spune că nu are loc de parcare raportat la zona centrală”, declara primarul Emil Boc la final de noiembrie 2016.