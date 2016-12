Principesa Margareta, în Mesajul de Crăciun: „Ne lipseşte reflexul de a respecta legea”

Principesa Margareta aminteşte în mesajul adresat românilor de Crăciun despre semnificaţiile importante ale anului 2016, care a marcat 150 de ani de istorie modernă a ţării, iar regele Mihai şi-a aniversat aniversarea a 95 de ani, însă este şi un "an al durerii", în care românii s-au despărţit de Regina Ana.

"Români, am traversat împreună un an cu semnificaţii importante, cu emoţii profunde, cu tristeţe şi cu bucurii. Anul 2016 a stat sub semnul celor 150 de ani de istorie modernă a ţării noastre. Carol I a devenit principe suveran în anul 1866 şi a promulgat o nouă constituţie, care a aşezat statul român modern pe harta Europei. (...) Anul acesta este un an al durerii, în care ne-am despărţit de Regina Ana. Cei 68 de ani pe care Regina noastră i-a dăruit Regelui şi ţării ne-au făcut să credem că ea va fi mereu cu noi. Regina a plecat lăsând în urmă tristeţe, dar şi un exemplar legământ de devotament, modestie şi hotărâre. Tatăl meu a fost absent anul acesta, după o grea problemă de sănătate. Înconjurat cu iubire, Regele nostru a sărbătorit 95 de ani”, a transmis Principesa Margareta, în Mesajul de Crăciun transmis presei, disponibil și AICI.

Custodele Coroanei române face o succintă radiografie a societăţii româneşti actuale, fiind primul mesaj de Crăciun pe care îl semnează personal, până acum regele Mihai I fiind cel care a adresat aceste mesaje. „România îşi consolidează libertăţile şi foloseşte bine instrumentele dezvoltării. Societatea noastră dovedeşte conştiinţă şi intransigenţă, doreşte informaţie şi dă dovadă de spirit civic. Autoritatea politică este chemată să dea examene de competenţă şi de etică. Ne lipseşte încă reflexul de a respecta legea, fără să ne oblige cineva, şi nu ne exercităm încă, în plan public, cu răspundere şi patriotism”, a continuat Principesa Margareta.

„Evenimentele din Europa şi din lume ne arată că democraţia trăieşte un moment de instabilitate şi de slăbiciune. Prosperitatea nu asigură automat echilibrul şi siguranţa în ţările noastre. Deviere de la principii şi valori, momente de rătăcire pot interveni în orice societate, chiar şi în cele mai avansate de pe glob. România are de făcut faţă unor dificultăţi care erau de neimaginat acum 20 de ani. Valorile pe care Regele Mihai le-a promovat întreaga sa viaţă sunt astăzi mai importante decât oricând: bunătatea, loialitatea, simţul datoriei, iubirea de ţară, competenţa şi măsura”, a adăugat reprezentantul Casei Regale a României.

Fundaţia Principesa Margareta s-a implicat în ajutorarea persoanelor în vârstă dar şi în sprijinirea generaţiei tinere de artişti talentaţi, cu şanse reale de a deveni foarte apreciaţi şi cunoscuţi în viitor, mai subliniază Custodele Coroanei române.

(Monitorul de Cluj v-a prezentat povestea unuia dintre aceşti tineri, Andrei Nuţu, student la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca).

De asemenea Mesajul de Crăciun al Casei Regale a României evidenţiază reluarea legăturilor cu Crucea Roşie Română şi vizitele efectuate în întreaga ţară de către Familia Regală, respectiv de întâlnirile cu caracter diplomatic din străinătate.

„Palatul Elisabeta, Castelul Peleş şi Săvârşinul găzduiesc evenimente şi adună mii de oameni, încurajând competenţa, continuitatea şi creativitatea. Suntem în ajunul sărbătorii naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos. Exemplul său de iubire şi sacrificiu este o sursă de inspiraţie, un far al vieţii noastre. În numele Regelui Mihai şi al întregii Familii Regale, trimit românilor din ţară, din Republica Moldova şi din toate colţurile lumii, urări de sănătate şi fericire! Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a transmis Principesa Margareta în încheierea mesajului său.